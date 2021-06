Profiter des opportunités découlant des récentes réformes des IDE : FM Nirmala Sitharaman aux investisseurs américains

Sitharaman a souligné la vision du gouvernement de construire une Inde moderne et autosuffisante, guidée par 5 « Est » : l’intention, l’inclusion, l’investissement, l’infrastructure et l’innovation.

Les réformes continues font de l’Inde un endroit idéal pour faire des affaires, a affirmé la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, alors qu’elle appelait les investisseurs américains à profiter des nouvelles opportunités découlant des récentes réformes de l’IDE à New Delhi, le déploiement de programmes d’incitation liés à la performance (PLI) et la politique de privatisation.

Malgré les dégâts causés par la pandémie de Covid-19, la situation budgétaire de l’Inde est sous contrôle et devrait encore s’améliorer, a déclaré le ministre. Elle s’adressait jeudi soir à une table ronde virtuelle d’investisseurs mondiaux, organisée par le Forum de partenariat stratégique américano-indien (USISPF).

Le déficit budgétaire du Centre a grimpé jusqu’à 9,3 % du produit intérieur brut (PIB) au cours de l’exercice 21, alors que la collecte des recettes a augmenté tandis que le besoin de dépenses pour atténuer les coups de Covid augmentait. Dans l’exercice en cours, le Centre vise à réduire le déficit à 6,8 %.

La table ronde virtuelle est la dernière d’une série de réunions organisées par le ministre des Finances pour attirer des investissements étrangers à grande échelle, en particulier dans les infrastructures, afin de remettre rapidement sur pied l’économie ravagée par Covid. La dépendance du pays à l’égard des IDE a augmenté ces dernières années, les investissements privés nationaux étant restés anémiques.

Sitharaman a souligné la vision du gouvernement de construire une Inde moderne et autosuffisante, guidée par 5 « Est » : l’intention, l’inclusion, l’investissement, l’infrastructure et l’innovation.

Elle a affirmé que la stabilité macro-économique et la reprise se sont poursuivies ces derniers mois. Par exemple, la collecte de la taxe sur les produits et services (TPS) la plus élevée jamais enregistrée montre le point positif et suggère une plus grande formalisation de l’économie et de la conformité fiscale, a-t-elle déclaré.

“Le ministre des Finances a fait remarquer que la stabilité macroéconomique, les opportunités de croissance économique tirées par les infrastructures, les réformes du secteur financier et le positionnement en tant qu’acteur important dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ne sont que quelques-unes des façons dont l’Inde continue de devenir une puissance économique mondiale”, a déclaré le ministre des Finances. a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Les 15 nouvelles licornes en cinq ans reflètent en elles-mêmes que l’écosystème croissant des start-up du pays est parmi les meilleurs au monde, a-t-elle déclaré.

Tout en vendant durement les diverses initiatives de son gouvernement pour attirer des investissements, Sitharaman a également informé les investisseurs d’une baisse significative des nouveaux cas de Covid en Inde et du déclin de la deuxième vague. Elle a également souligné l’initiative Aatmanirbhar du gouvernement et les mesures prises pour assurer une croissance tirée par les infrastructures.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.