Profiter gros de Bitcoin DCA ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTgzMTcxMTE0MjgzODM2ODM1/image-4.png

Après avoir calculé les chiffres, il est clair comme le jour que la moyenne des coûts en dollars en bitcoins au fil du temps est une stratégie très rentable !

La moyenne des coûts en dollars (DCA) est définie comme l’achat à des intervalles déterminés, quel que soit le prix, et s’est avérée être l’un des moyens les plus efficaces et les plus sûrs d’accumuler des bitcoins. Il permet à l’individu d’atténuer la volatilité sauvage du bitcoin et d’avoir l’esprit tranquille dans sa stratégie d’épargne.

Le DCA n’est pas seulement bon pour votre valeur nette, mais c’est aussi bon pour Bitcoin. Comme l’explique Hass McCook dans “Comment l’armée DCA va conduire à un prix de 1 million de dollars en bitcoins”, Bitcoin profite à bien des égards s’il y a suffisamment de personnes faisant de l’auto-DCA, rongeant ainsi négligemment l’offre totale de bitcoins.

Si vous DCA sur un horizon temporel suffisamment long, vous pouvez en tirer beaucoup, surtout après chaque réduction de moitié, ce qui entraîne une réduction de moitié de la nouvelle offre de bitcoins créée quotidiennement tous les quatre ans. Historiquement, le prix du bitcoin a toujours connu une hausse fulgurante et un nouveau record absolu tout au long de l’année après chaque réduction de moitié jusqu’à présent.

Image via @BTCization

La course de taureaux en 2017 a rendu le bitcoin devenu courant, beaucoup se sont lancés dans le battage médiatique. Examinons les chiffres et voyons où vous seriez si vous commenciez à utiliser DCA dans le bitcoin à l’époque.

Achats quotidiens

Si vous aviez commencé à convertir quotidiennement 10 $ en bitcoins en DCA chaque jour depuis le 12 août 2017, vous auriez investi un total de 14 610 dollars au moment de la rédaction. Cet argent économisé en bitcoin vaudrait un montant total de 84 506 $, soit environ 1,82 BTC. C’est un rendement total de 478,41 %.

Maintenant, et si nous avions pris ce même argent mais l’avions investi à la place dans ce que beaucoup prétendent être un concurrent du Bitcoin : l’or ?

Si vous aviez investi le même argent dans de l’or au lieu du bitcoin, vous auriez aujourd’hui un total de 17 177 $. Une augmentation totale de seulement 17,57%. Cela fait une comparaison vraiment pathétique et cela doit vous faire penser que si vous déteniez de l’or sur du bitcoin pendant cette période, vous avez perdu 460,84%. Tout d’un coup, l’or ne semble pas être une trop bonne réserve de valeur, hein ?

Source de l’image

Achats hebdomadaires

Si vous deviez avoir DCA investi 100 $ par semaine à partir du 12 août 2017, vous auriez investi un total de 20 900 $. Aujourd’hui, cet argent vaudrait un total de 115 718 $, soit environ 2,49 BTC. C’est une augmentation totale de 453,68%.

Bitcoin écrase absolument sa concurrence, l’or. Si vous aviez investi ces 20 900 $ dans de l’or par rapport à ce montant, vous n’auriez aujourd’hui que 25 075 $, soit une augmentation totale de 19,98 %.

Source de l’image

Achats mensuels

Si vous aviez fait un DCA de 1 000 $ par mois en Bitcoin, vous auriez investi un montant total de 48 000 $. Cet argent vaudrait aujourd’hui 200 066 $, soit environ 4,31 BTC. C’est une augmentation totale de 316,81%.

Tout comme les achats quotidiens et hebdomadaires, l’or a été absolument roulé par le bitcoin. Votre investissement de 48 000 $ dans l’or vaudrait maintenant 59 191 $. Une augmentation de seulement 23,32 %.

Source de l’image

Cette course de taureaux de 2021 n’est pas encore terminée, car à peu près tous les connaisseurs de l’industrie s’attendent à ce qu’une deuxième étape se produise dans la moitié restante de cette année. Beaucoup font d’énormes prévisions de prix telles que 100 000 $, 250 000 $ et même plus de 500 000 $.

Disons que le prix monte à 250 000 $ plus tard cette année. Ce 1,82 BTC d’achat quotidien vaudra 455 000 $. Ces 2,49 BTC provenant d’un achat hebdomadaire vaudront 622 500 $. Et ces 4,31 BTC d’achats mensuels vaudront 1 077 500 $.

Si vous aviez commencé à faire du DCA encore plus tôt qu’il y a quatre ans, vous auriez accumulé plus de bitcoins et vous seriez encore plus riche. Bitcoin était l’actif le plus performant de la dernière décennie et est considéré par beaucoup comme étant en passe de devenir l’actif le plus performant de cette décennie également. Lorsque vous choisissez de stocker de la richesse, il est important de choisir judicieusement. Conservez des bitcoins ou perdez de la valeur en détenant d’autres actifs.

“L’histoire montre qu’il n’est pas possible de s’isoler des conséquences du fait que les autres détiennent de l’argent plus dur que le vôtre.” – Saifedean Ammous