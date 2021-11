Profitez de ces détails magiques sur vos films Disney préférés

24. Ce classique de 1989 a déclenché ce que l’on appelle généralement la Renaissance de Disney. Dans la foulée d’Oliver & Company, The Black Cauldron et plusieurs films d’action réelle de la franchise Herbie, le succès d’Ariel and co. a été suivi par des plats des années 90 extrêmement bien accueillis : La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Toy Story…

25. Revoyez la scène d’ouverture avec le roi Triton : les téléspectateurs aux yeux d’aigle (ou, vous savez, ceux d’entre nous qui ont la possibilité d’appuyer sur pause) peuvent repérer Mickey Mouse, Dingo et Donald Duck dans la foule sous-marine, poursuivant ainsi le film populaire du studio. tradition de faire un clin d’œil aux autres membres de sa vaste œuvre.

26. La couleur était la clé pour l’image de l’océan. Selon le blog officiel de Walt Disney Company, les mèches rouges d’Ariel ont été choisies pour la différencier de Daryl Hannahde la sirène blonde dans Splash de 1994 et pour compléter le bleu-vert de sa nageoire, une teinte spécialement mélangée par le laboratoire de peinture Disney et nommée Ariel.

27. Quant aux traits de son visage, ils ont été inspirés par Who’s the Boss ? Star Alyssa Milano. « Je ne le savais pas quand ça se passait », a déclaré l’actrice Wendy William en 2013. « Mais ils m’ont demandé d’animer The Making of La Petite Sirène et c’est là que le dessin et la ressemblance de La Petite Sirène étaient basés sur des photos de moi quand j’étais plus jeune, ce qui est trop cool ! »