Profitez de ces offres de dernière minute sur les coques de téléphone avant de casser votre nouveau téléphone

Amazon Prime Day est presque terminé, et même si vous n’avez pas profité des offres incroyables sur les téléphones Android, vous pouvez profiter aujourd’hui de bonnes affaires pour le téléphone que vous possédez déjà. Ou, si vous avez acheté un nouveau téléphone, vous pouvez commander un étui et l’avoir ici avant que votre nouveau téléphone n’apparaisse.

Après tout, vous n’emporteriez pas votre tout nouveau téléphone dans le monde sauvage sans étui, n’est-ce pas ? Droite?!

Les fabricants de boîtiers et les fabricants de protecteurs d’écran se lancent dans le divertissement Prime Day, et voici les offres que les meilleurs des meilleurs proposent ce soir. Ces offres ne vont pas durer très longtemps, alors profitez-en et offrez quelque chose de sympa à votre téléphone ! Cela le mérite.

Caséologie | 20%-60% de réduction sur Amazon

Caseology fabrique certains de mes étuis préférés sur le marché, y compris la série Nano Pop qui est disponible pour la série S21 et la série A52/A72. La plupart des étuis pour téléphones Galaxy et Pixel sont à prix réduit.

Le Caseology Nano Pop est mon étui préféré, et il est à 40 % aujourd’hui, alors saisissez-le et profitez de cette explosion de couleurs bicolores, en particulier autour du module de caméra de la série S21. Caseology Parallax et Vault sont également des séries de cas populaires, et elles sont également à prix réduit. Tous les étuis pour iPhone sont à prix réduit, mais seulement certains des étuis Samsung et Google. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose que vous aimez.

Totallee Cases – 40% de réduction avec le code promo LVQ6Q52Y

Totallee fabrique les coques les plus fines de tous les temps, même si les jolies couleurs sont réservées aux iPhones. Ces cas commencent généralement à 35 $, donc les voir descendre à des prix à un chiffre est ahurissant.

Les étuis Totallee ne sont pas super protecteurs – ils font 2 mm d’épaisseur, les gars; vous ne pouvez pas vraiment y mettre beaucoup de résistance aux chocs, mais ils vous offrent une certaine adhérence et une protection contre les rayures. Pour certaines personnes, cela suffit, en particulier ceux qui détestent les étuis mais savent qu’ils ont besoin d’au moins une adhérence supplémentaire pour leur téléphone glissant à dos en verre. Si cela vous ressemble, c’est le moment de les saisir pour pas cher.

Tech21 – 30% de réduction à la caisse sur Amazon

Tech21 propose des étuis pour iPhone et les étuis Galaxy S21 sont à 30% de réduction à la caisse. Je souhaite que ceux-ci soient également étendus à la série S20, mais les étuis Tech21 pour le Galaxy de l’année dernière sont tellement difficiles à trouver dans n’importe quelle couleur sauf en noir.

Tech21 fabrique des étuis absolument stellaires, mais comme Totallee, les plus cool restent du côté de l’iPhone, ou du moins ils l’ont fait cette année. L’année dernière, le S20 a obtenu certains des plus beaux boîtiers des gammes Tech21 Studio Color et Studio Design, mais cette année, tous les boîtiers sont soit transparents, soit noirs. Ce sont les pauses, mais Tech21 vaut toujours la peine d’être examiné car ses étuis sont très bien classés, ils ont des propriétés antimicrobiennes et ils durent longtemps.

UAG – Remises variables sur Amazon

Urban Armor Gear fabrique des boîtiers très robustes et très beaux qui sont conçus pour résister aux coups tout en restant élégants. Ces cas coûtent généralement la rançon d’un roi, mais la plupart d’entre eux coûtent au moins 10 $ de réduction ce soir, et certains sont plus de la moitié de leur prix d’origine.

Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point j’aime la série UAG Monarch. Je déteste les étuis en cuir, mais cela fonctionne si bien comme accent contre la plaque arrière métallique, et lorsque vous obtenez des couleurs vives comme le rouge ou ce bleu ci-dessus, c’est tout simplement la perfection. Ces étuis sont tous dotés d’une bonne protection contre les chutes et de lèvres décentes autour de l’écran, donc si vous êtes dur avec vos téléphones, vous êtes probablement mieux ici compte tenu du caractère inégal des offres d’OtterBox ce soir.

OtterBox — 30 % de réduction à la caisse sur Amazon

Les étuis de protection haut de gamme d’OtterBox sont à prix réduit pour certains modèles et couleurs, mais pas tous. Vous devrez chasser un peu, mais si vous avez eu un œil sur un en particulier, c’est maintenant la nuit pour le vérifier.

OtterBox est le Kleenex du monde des boîtiers ; quand quelqu’un ne connaît pas le nom d’un boîtier robuste, il l’appellera une OtterBox. C’est pour une bonne raison puisque OtterBox fabrique des boîtiers robustes qui ne cessent jamais, et OtterBox s’est commercialisé assez tôt pour devenir synonyme de boîtiers robustes. 30% de réduction à la caisse réduit ces cas à ce que je pense qu’ils devraient être vendus à tout moment. Je dirai que si vous trouvez un étui couleur Symmetry pour votre téléphone à prix réduit, ils ont très bien fonctionné sur mes téléphones dans le passé.

Spigen – Au moins 20% de réduction sur Amazon

Spigen fabrique certains des étuis les plus populaires du marché, et la plupart d’entre eux bénéficient d’une réduction supplémentaire de 20 % aujourd’hui. Si vous avez un téléphone Galaxy, Pixel ou OnePlus, consultez les étuis Spigen ; vous en trouverez probablement un bon en vente ce soir.

Spigen est l’un des plus grands noms des boîtiers Android, offrant traditionnellement de superbes boîtiers à des prix abordables tandis qu’OtterBox et les autres se battent dans le haut de gamme. Que vous parliez du Rugged Armor, du Liquid Air, du Liquid Crystal ou du Tough Armor, Spigen a beaucoup de gammes de boîtiers bien-aimés, et cela fait de loin le meilleur étui S-Pen pour le Galaxy S21 Ultra. Ma seule plainte à propos de Spigen est qu’il s’est éloigné des couleurs vives ces dernières années, laissant ce créneau à Caseology et Cyrill. Si vous voulez de la couleur, Caseology est votre meilleur pari, mais Spigen fait d’excellents étuis noirs et clairs.

Speck – 30% de réduction supplémentaire à la caisse sur Amazon

La remise de Speck ne s’applique pas à tous les cas, mais vous pourrez en trouver un pour la plupart des téléphones Google et Galaxy si vous parcourez sa page de magasin. Le motif Grip distinctif de Speck lui a valu de nombreux fans, tout comme les combinaisons de couleurs audacieuses dans de nombreux cas.

Speck ressemble beaucoup à OtterBox : il fabrique de superbes étuis qui peuvent durer longtemps, mais les prix de départ sont un peu supérieurs à ce que la plupart d’entre nous sont prêts à payer. Prime Day ramène ces étuis à un territoire d’achat impulsif, et même si vous devrez peut-être fouiller pour en trouver un en vente que vous aimez, je vous garantis que vous creuserez n’importe quel étui Speck avec lequel vous vous retrouverez. Ils sont testés contre les chutes, antimicrobiens et durables.

Verre dôme Whitestone | 20% de réduction sur

Ce sont de loin les meilleurs protecteurs d’écran en verre trempé pour les téléphones Samsung Galaxy, et si vous vous êtes acheté un nouveau S21 aujourd’hui, vous vous devez de choisir l’un de ces deux packs alors qu’ils sont à 20% de réduction.

Les offres de protection d’écran des marques les plus connues ont été rares, mais Whitestone Dome Glass couvre au moins les propriétaires de Galaxy. Ceux-ci sont testés et garantis pour fonctionner avec le capteur d’empreintes digitales à ultrasons dans les téléphones Galaxy, et ces deux packs garantissent que même si vous cassez le premier, vous pouvez le remplacer rapidement et garder votre téléphone protégé.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

