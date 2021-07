Profitez de ces vacances pour le Samsung Galaxy S21 + 5G, qui est en vente avec une remise de 260 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Samsung est la référence pour Android, et vous pouvez maintenant obtenir l’un de ses modèles haut de gamme pour 2021 avec une remise brutale.

Il existe des mobiles qui ne diffèrent que par les spécifications. Qu’ils montent l’une ou l’autre puce ou composant. Samsung apporte toujours quelque chose de plus à ses téléphones, et c’est pourquoi c’est la marque la plus vendue au monde. Une bonne preuve en est la Samsung Galaxy S21 + 5G.

Vous avez la possibilité de prendre un tout nouveau Samsung Galaxy S21+ 5G avec 260 euros de remise sur Amazon, il reste à 849 euros. Avec la livraison gratuite en une journée, et toutes les garanties et avantages de Samsung et Amazon.

est S21 Plus Il a un écran un peu plus grand, plus de batterie et d’autres améliorations par rapport au modèle S21 standard. Sans oublier la connexion 5G, pour profiter dès aujourd’hui de la connexion du futur.

C’est le fleuron de Samsung aujourd’hui, pour la puissance, la connectivité et la charge de la batterie, un smartphone qui vous rendra de bons services pendant de nombreuses années.

La version proposée du lien est celle avec le boîtier noir, et c’est la version espagnole avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous avez de la place à revendre à une vitesse de lecture et d’écriture maximale.

le Samsung Galaxy S21 + 5G il a aussi un impressionnant Écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec résolution FHD+, 120 Hz et HDR+. La luminosité atteint un incroyable 1 300 nits.

Roulez aussi Le processeur le plus puissant de Samsung, l’Exynos 2100, avec le GPU ARM Mali A78, pour exécuter en douceur les jeux et applications les plus exigeants du marché.

En ce qui concerne la section photographique, elle a un double appareil photo 12MP (grand angle et super grand angle), ensemble à un téléobjectif de 64 Mpx. L’appareil photo pour les selfies atteint 10 Mpx. Vous prendrez les meilleures photos et vidéos de votre vie pendant ces vacances.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Finalement la batterie est de 4 800 mAh, avec charge rapide et charge sans fil. Il vous tiendra toute la journée, même en cas d’utilisation intensive.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons notre analyse du Samsung Galaxy S21+ 5G, où nous louons son design et ses matériaux haut de gamme, la qualité de l’écran, ses performances et son son stéréo.

Vous avez la possibilité de prendre un tout nouveau Samsung Galaxy S21+ 5G avec 260 euros de remise sur Amazon, il reste à 849 euros. Avec la livraison gratuite en un jour. profiter de!

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.