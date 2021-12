Profitez de cet environnement « Goldilocks »

Louis Navellier voit des conditions attractives pour les actions… comment se préparer pour 2022… où les pros du VC recherchent les grands gagnants de demain

Je m’attends à ce que l’environnement actuel de « Boucle d’or » caractérisé par une croissance robuste du PIB, des taux d’intérêt bas et une Fed accommodante persiste dans un avenir prévisible, et c’est une excellente nouvelle pour le marché boursier.

Cette prévision vient de l’investisseur légendaire, Louis Navellier. Cela faisait partie de son Bénéfices accélérés problème plus tôt cette semaine.

Revenons en arrière avec Louis expliquant pourquoi nous ne devrions pas nous inquiéter des surprises bellicistes de la Fed :

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment été reconduit dans ses fonctions pour un deuxième mandat de quatre ans. Ainsi, la Fed devrait rester accommodante. Oui, l’assouplissement quantitatif de la Fed a été réduit de 120 milliards de dollars par mois à 105 milliards de dollars par mois, mais la baisse a été inférieure à ce que de nombreux économistes avaient anticipé. La politique de taux d’intérêt ultra-bas de la Fed reste également en place, notre banque centrale ne devant augmenter ses taux que de 0,25% en 2022.

***En attendant, il y a des nouvelles positives sur les consommateurs et les entreprises américains

Dans la mise à jour de Louis, il souligne comment Adobe Analytics prévoit que les Américains pourraient dépenser 207 milliards de dollars en novembre et décembre, soit une augmentation de 10 % en glissement annuel. Louis pense que cette saison de magasinage pourrait battre tous les records.

Du côté des entreprises américaines, le département du Commerce a indiqué que les commandes de biens durables ont augmenté de 0,5 % en octobre. Cela a dépassé les estimations des économistes pour une augmentation de 0,3%.

Depuis le début de l’année, les commandes de biens durables ont bondi de 22,1 % et les expéditions de 13,1 %.

Retour à Louis :

Lorsque les consommateurs et les entreprises sont en bonne santé, cela agit effectivement comme le coup de poing « un-deux » pour propulser l’économie américaine considérablement plus haut… Maintenant, je sais que je n’ai pas l’impression que les investisseurs affluent sur le marché boursier en ce moment, étant donné toutes les fluctuations sauvages de la semaine dernière et le début lamentable du marché en décembre. Mais la première quinzaine de décembre est historiquement plus faible que la seconde quinzaine du mois. Le marché boursier a tendance à reprendre son ascension à mesure que nous approchons de Noël, alors que l’esprit des fêtes de Main Street déteint sur Wall Street. En conséquence, selon Yardeni Research, le S&P 500 a affiché des gains en décembre 73% du temps depuis 1928. Donc, je vous encourage à ne pas laisser les girations quotidiennes du marché vous effrayer du marché.

*** Si vous voulez encore plus d'analyses sur ce qui est en magasin pour les stocks, jusqu'en 2022, nous avons ce qu'il vous faut

Hier après-midi, nous avons organisé une conférence spéciale en direct intitulée Sommet de l’Alerte Précoce 2022, qui s’est transformé en l’un des plus grands événements de l’histoire d’InvestorPlace.

Des milliers de participants se sont présentés pour écouter Louis, Eric Fry et Luke Lango discuter de ce qui s’en vient en 2022 pour les marchés de l’investissement et de la manière de positionner votre patrimoine en conséquence.

Ces analystes experts ont discuté des principaux problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs aujourd’hui – l’inflation, la politique de la Fed, l’impact de la pandémie sur la croissance, et bien plus encore. Ils ont même donné les tickers de quatre actions différentes, prêtes à monter en flèche en 2022.

Si vous avez manqué l'événement, vous pouvez regarder le replay en cliquant ici.

En fin de compte, si la volatilité récente vous inquiète… si vous ne savez pas quels secteurs sont susceptibles de mieux traiter votre argent l'année prochaine… si vous voulez simplement découvrir comment trois gestionnaires de fonds professionnels voient les marchés d'aujourd'hui, assurez-vous de regarder la rediffusion de Sommet de l'Alerte Précoce 2022.

*** Changement d’année, comment auriez-vous aimé investir dans Coinbase en 2013 à 1 $ par action ?

C’est exactement ce que la société de capital-risque légendaire Andreessen Horowitz (a16z) a fait.

Ainsi, lorsque Coinbase est devenu public plus tôt cette année au prix de 381 $ par action, a16z a réalisé un gain de 9 milliards de dollars.

Oui, nous pensons que cette décennie verra des rendements incroyables de certains secteurs du marché public. Mais il est indéniable qu’investir dans une petite entreprise privée en démarrage – qui deviendra finalement une énorme entreprise cotée en bourse – produit des rendements qui éclipsent tout ce que vous obtiendriez en investissant après l’introduction en bourse.

Il est évidemment trop tard pour voir ce type de gain de Coinbase, mais aimeriez-vous savoir où a16z met son argent à profit aujourd’hui ?

Notre expert en capital-risque, Cody Shirk, vient de faire la lumière sur la réponse dans son dernier numéro de Recueil de capital-risque.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Cody est un investisseur chevronné en capital-risque qui a conclu des transactions dans le monde entier, ce qui lui a valu une liste croissante de plus de 1000% de gagnants en capital-risque à son actif.

Dans sa newsletter gratuite, Recueil de capital-risque, il partage des trucs et astuces sur l’investissement privé… les tendances qu’il suit… même les transactions qui attirent son attention. Cody’s Digest est un excellent moyen de prendre le pouls du monde du capital-risque.

Dans le numéro de la semaine dernière, il a souligné où a16z cherche maintenant les 9 milliards de dollars d’aubaine de demain.

De Cody :

À l’heure actuelle, a16z collecte des fonds pour un nouveau fonds et espère rapporter jusqu’à 1,5 milliard de dollars. La mise au point? Santé et biotechnologie. Pour être clair, nous ne parlons pas d’investissements traditionnels dans les soins de santé. Au lieu de cela, a16z et d’autres grandes entreprises de capital-risque ciblent des entreprises de pointe qui remettent en question les façons traditionnelles dont nous prenons soin de notre corps. De quels types d’entreprises parlons-nous ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

***Cody présente trois sociétés privées : DeepCure, Isomorphic Labs et Rigetti

Deepcure utilise l’intelligence artificielle (IA) pour repenser la science du développement de médicaments. La vision de l’entreprise « est d’utiliser la découverte basée sur l’IA pour créer de meilleures molécules et des traitements plus rapides pour chaque cible protéique pertinente pour la maladie ».

Isomorphic Labs est « une entreprise commerciale dont la mission est de réinventer l’ensemble du processus de découverte de médicaments à partir des premiers principes avec une approche axée sur l’IA et, finalement, de modéliser et de comprendre certains des mécanismes fondamentaux de la vie ». Au fait, c’est un spin-off de Google.

Enfin, Rigetti construit une technologie d’informatique quantique qui « combine les progrès de l’ingénierie, de la physique, de l’informatique et de la fabrication. Intégrer toutes ces spécialités sous un même toit et dans une pile technologique nous permet d’aller plus loin, plus vite.

Revenons à Cody sur les raisons pour lesquelles il trouve cette troisième entreprise particulièrement intéressante :

Tout d’abord, Rigetti n’est pas nécessairement une entreprise de biotechnologie. Au lieu de cela, Rigetti se concentre sur la construction d’ordinateurs quantiques qui peuvent être appliqués à tout, de l’optimisation de la production alimentaire à la modélisation financière. Mais leur cible principale est l’énorme industrie biotechnologique. La deuxième et la plus notable raison pour laquelle Rigetti est intéressant est qu’a16z a déjà investi dans cette société via son précédent fonds de biotechnologie. Et devinez qui va entrer en bourse via une SPAC (société d’acquisition ad hoc) sûre d’être lucrative pour les premiers investisseurs ? C’est vrai… Rigetti.

Soit dit en passant, nous parlons beaucoup des tendances de l’hypercroissance ici dans le Digest. Gardez les yeux ouverts pour tout ce qui concerne l’« informatique quantique ». Cela arrive – et cela va transformer notre monde et notre vie quotidienne. Plus à ce sujet dans un prochain Digest.

*** Comme nous l’avons déjà noté, les progrès technologiques que nous allons voir cette décennie seront ahurissants

Et nous avons la chance d’investir dans bon nombre d’entre eux dès leur plus jeune âge.

La quantité de richesse qui sera créée lorsqu’une poignée de ces petites entreprises privées se transformera en actions à méga-capitalisation sera extraordinaire. Donc, si les investissements en capital-risque n’ont pas leur place dans votre portefeuille actuel, veuillez commencer à en apprendre davantage. Si vous regardez les portefeuilles des institutions d’élite ultra-riches et des fonds spéculatifs milliardaires, ils ont tous une exposition significative au capital-investissement.

Je vais donner le dernier mot à Cody :

Dans les années à venir, il y aura des percées médicales que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. Des percées telles que des organes imprimés en 3D, des remèdes pour des maladies auparavant incurables et même une inversion du processus de vieillissement. L’informatique quantique, l’IA et d’autres avancées technologiques bouleverseront complètement le monde médical tout entier… Et nous serons là pour investir en cours de route – tôt.

