Profitez de cette remise de 250 $ sur un Chromebook Lenovo ThinkPad avant la fin

Alors que certaines écoles reviennent progressivement aux environnements en classe, un nombre important d’établissements d’enseignement continuent d’utiliser des configurations virtuelles. Si vous êtes à la recherche d’une machine qui réponde à vos besoins d’apprentissage à distance sans vous ruiner, le Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga pourrait valoir le détour.

La vitrine en ligne de Lenovo offre actuellement une remise de 250 $ sur ce Chromebook 13 pouces, qui est l’un des meilleurs Chromebooks disponibles actuellement. Cela signifie que le convertible alimenté par AMD peut désormais être acheté pour 349 $, en baisse par rapport au prix catalogue initial de 599 $. L’offre actuelle du ThinkPad C13 Yoga comprend un processeur Athlon Gold 3150C, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage eMMC. Il dispose d’un écran IPS FullHD de 13,3 pouces avec fonction antireflet et écran tactile. Avec 300 nits de luminosité, il fournit également un éclairage adéquat. Il a un écran plus lumineux que la grande majorité des Chromebooks, avec un écran 300 nits 1080p.

Pour rendre les choses encore plus douces, Walmart propose les mêmes économies sur son marché. Ce modèle comprend un clavier rétroéclairé et un stylet USI. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser le lecteur d’empreintes digitales intégré, qui n’est disponible que dans les configurations plus chères. Ce Chromebook n’est peut-être pas capable de gérer certaines des tâches les plus intensives que vous pouvez lui confier, mais les étudiants le trouveront adapté à leurs besoins quotidiens.

Économisez 250 $ sur le Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga

Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga



Le ThinkPad C13 Yoga a tout ce que vous pourriez souhaiter dans un Chromebook, de nombreux ports et un écran tactile lumineux au TrackPoint classique. Il dispose également d’un stylet USI intégré et d’un clavier rétroéclairé facile à lire, ce qui le rend facile à lire la nuit et dans des situations de faible luminosité.

349 $ chez Walmart 349 $ chez Lenovo

Lenovo est bien connu pour produire certains des Chromebooks les plus durables, tels que le ThinkPad C13 Yoga. Jusqu’à présent, les performances de cette machine ont été assez bonnes, la plupart des applications se chargeant sans problème. Cet appareil Chrome OS dure généralement 8 heures avant de devoir être rechargé. Bien qu’il ne soit pas aussi long que d’autres Chromebooks avec jusqu’à 15 heures d’autonomie, tels que le Lenovo Duet 5, les étudiants peuvent ne pas avoir besoin de recharger du tout pendant la durée de leur cours en ligne avec le C13.

