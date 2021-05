Profitez de la Semaine de la confiance à PcComponentes. De gros rabais sur les accessoires Trust! | Jeux

Jusqu’au 19 mai seulement, Trust et PcComponentes unissent leurs forces pour nous offrir la “Trust Week”, une semaine entière de remises énormes sur une large sélection d’accessoires Trust. Laissez-nous vous dire quelles sont les meilleures offres!

Envisagez-vous de changer votre bureau de jeu? Avez-vous besoin de bons écouteurs? Un clavier peut-être? Eh bien, très attentif à la “Semaine de la confiance“, la période des offres que Trust, marque de référence en matière d’accessoires numériques, et Composants PC ont préparé pour vous.

Avec des offres exceptionnelles allant jusqu’à 50% de réduction, dans la “Semaine de la confiance”, nous pouvons trouver un grand nombre de produits à prix réduit. Il y a de tout et pour tout le monde, donc le plus difficile sera de n’en choisir qu’un seul.

Pour faciliter le choix (ou les choix), nous mettons en évidence les meilleurs accessoires de Trust à prix réduit sur “Trust Week”. Oh, et dépêche-toi, la promotion ne dure que jusqu’au 19 mai!

Casque GXT 433 Pylo

Le casque de jeu GXT 433 Pylo Ils sont circumauraux, équipés d’enceintes puissantes et peuvent être connectés à un PC, une console, un smartphone ou une tablette pour un son et un confort excellents à tout moment.

Leur grands coussinets d’oreille souples ils sont constitués d’une commode mousse rétractable pour vous assurer que les écouteurs s’adaptent parfaitement à votre tête. De plus, son bandeau est réglable et les jolis détails en métal poli et l’imprimé camouflage classique ajoutent une superbe finition.

En ce qui concerne le son, les GXT 433 Pylo disposent de puissants haut-parleurs de 50 mm qui garantissent graves profonds et aigus clairs. Et tout cela sans oublier le sien microphone pliable, indispensable pour nos jeux en ligne.

Prix: 32,99 € (27% de réduction) en confiance

Chaise de repos GXT 707

Être à l’aise pendant les matchs est la clé de tout joueur vaut son sel. Et la Chaise Resto GXT possède deux coussins amovibles et réglables qui fournissent un confort optimal. De son côté, le coussin lombaire apporte un soutien et un repos supplémentaires au dos, tandis que le coussin cervical intègre un appui-tête et réduit le stress.

Son dossier est réglable jusqu’à 90 °, nous permettant de le poser à plat pour nous reposer un peu après une victoire écrasante. De plus, le siège peut être incliné pour plus de confort et la hauteur des accoudoirs est également réglable, ce qui évite de solliciter la région du cou.

Et tout cela, bien sûr, avec un design fantastique et les meilleurs matériaux, qui font du GXT 707 un l’une des meilleures chaises de jeu en matière de qualité et de prix.

Prix ​​conseillé: 169,99 € (26% de réduction) en confiance

Bureau Magnicus GXT 1190

Et si avoir une bonne chaise est important, on peut en dire autant du bureau. Sans aucun doute, l’un des accessoires les plus essentiels pour tout joueur.

Que vous soyez un streamer, un éditeur vidéo ou un joueur inconditionnel, le GXT 1190 Magnicus offre le maximum d’espace possible, car il est un bureau de jeu surdimensionné qui peut contenir jusqu’à trois moniteurs.

Parmi de nombreuses autres vertus, ce bureau a une chargeur sans fil qi intégré pour charger nos appareils, un système de gestion des câbles et, en plus, il intègre un tapis de souris qui couvre toute la surface du bureau.

PVP: 279,99 € (14% de réduction)

Clavier GXT 833 Khado TKL

Une configuration correcte ne peut pas être complète si nous ne disposons pas du meilleur clavier possible. Et si vous en cherchez un qui a une taille réduite, portez une attention particulière à ce petit bijou.

Le clavier GXT 833 Thado TKL Il est 20% plus petit que les claviers à pavé numérique, ce qui en fait un accessoire idéal à emporter toujours avec vous.

Le sien plaque arrière en métal fait de l’endurance l’un des points forts du GXT 833 Khado TKL, tandis que la résistance Éclairage LED ajoute une touche vraiment attrayante et personnalisable.

Prix: 19,99 € (20% de réduction) en confiance

Ensemble clavier et souris Ymo

Si entre le départ et le départ nous n’avons pas d’autre choix que télétravail, les Ensemble Ymo C’est le pack parfait pour rendre nos journées de travail beaucoup plus supportables.

C’est une combinaison parfaite de clavier et souris avec des touches jusqu’à 50% plus silencieuses que les claviers conventionnels.

Les deux appareils sont sans fil et ils sont connectés via un seul micro-récepteur USB, ce qui nous permet de les connecter facilement et rapidement.

De plus, à la fin du travail, ce récepteur peut être facilement stocké dans la souris elle-même afin de ne pas le perdre. Oh, et vous pouvez prendre votre petit-déjeuner en toute tranquillité, car le clavier et la souris sont résistant aux éclaboussures.

Prix: 17,99 € (28% de réduction) en confiance