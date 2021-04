Samsung est le plus grand fabricant d’Android au monde, ce qui signifie qu’il ne manque pas de clients utilisant ses appareils. Cela ne signifie pas qu’il devrait cesser d’essayer d’attirer plus de gens à acheter ses téléphones, et il semble maintenant que Samsung veuille inciter les utilisateurs d’iPhone à passer du côté obscur. La société a lancé une nouvelle expérience d’application Web appelée iTest qui met l’expérience Galaxy sur un iPhone.

Selon MacRumors, Samsung fait la publicité de l’application en Nouvelle-Zélande, bien que l’expérience soit ouverte à tout le monde avec un iPhone. iTest permet aux utilisateurs d’iPhone de jouer avec une version simulée d’Android, complète avec des applications et des notifications. De toute évidence, l’expérience est assez limitée, mais cela semble donner aux utilisateurs d’iPhone une bonne idée de ce que c’est que de posséder l’un des meilleurs téléphones Samsung.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’expérience regorge de didacticiels et de démos simulés, et vous recevrez même un appel qui vous informe sur les fonctionnalités des téléphones comme le Samsung Galaxy S21.

Si cela vous semble familier, Microsoft a fait la même chose à l’époque avec Windows Phone (RIP). Microsoft a publié une application Web de démonstration pour iOS et Android qui offrait aux utilisateurs l’expérience Windows Phone 7.5, à l’époque où il essayait d’amadouer les utilisateurs sur sa plate-forme en difficulté. Bien sûr, les appareils Windows Phone avaient une part de marché assez petite, donc cela avait du sens comme un acte de désespoir, mais les appareils Galaxy de Samsung sont plus ou moins partout, c’est donc un geste curieux pour l’entreprise.

Si vous avez un iPhone (nous savons que certains d’entre vous en ont), vous pouvez vous rendre sur le site Web iTest et scanner le code QR pour installer l’application Web.

Un nouveau challenger apparaît!

Examen de l’Oculus Quest 2: la meilleure expérience de réalité virtuelle

Facebook se prépare à rivaliser avec Nintendo, Sony et Microsoft de manière très réelle avec sa propre console de jeu, l’Oculus Quest 2, qui mettra au défi votre paradigme de ce qu’une console de nouvelle génération peut être.

Peux tu m’entendre maintenant

Prenez un excellent micro pour vos diffusions en direct sur PS4 ou PS5

Vous souhaitez vous lancer dans le streaming de jeux? Vous voudrez investir dans un bon microphone avant de commencer. Voici quelques excellentes options pour votre PS4 ou PS5 si vous avez eu la chance d’en trouver une.