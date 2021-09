Profitez de l’opportunité de crypto

En tant que nation, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un scénario où cette catégorie d’investissement existe sans réglementation.

Par Rameesh Kailasam

La crypto, en tant que secteur, a gagné du terrain au fil des mois ; l’industrie est là pour rester et voit ses entreprises profiter de sa croissance. Mais il fait face à une incertitude réglementaire. Au cours des derniers mois, l’industrie a déployé des efforts concertés pour informer l’écosystème, y compris le gouvernement, des différents cas d’utilisation de la crypto et de la blockchain, non seulement en termes d’IDE, mais également de taxes, de publicité et d’emploi dans des domaines tels que journalisme, plaidoyer, services juridiques et comptabilité.

L’importance stratégique de la cryptographie va au-delà de sa contribution significative à l’économie de 10 000 milliards de dollars à laquelle l’Inde peut aspirer. Le gouvernement envisage la création de richesses en Inde, et il s’agit d’une classe d’investissement émergente avec un brillant avenir.

Des inquiétudes ont été exprimées à juste titre par RBI, selon lesquelles les crypto-monnaies pourraient être un terrain potentiel pour des activités illicites. Mais de tels risques n’émanent-ils d’aucun produit/marché financier ou de toute autre classe d’actifs ? Cela signifiera-t-il une interdiction de l’innovation et de la technologie ? N’est-ce pas le moment opportun pour le gouvernement et le régulateur de trouver des solutions avec l’industrie, ce qui imposerait des contraintes raisonnables de sécurité et de responsabilité ?

Un article récent d’IndiaTech.org recommande de resserrer les freins et contrepoids à travers lesquels l’industrie pourrait progresser vers la réalisation collaborative de la reconnaissance réglementaire. Alors que la plupart des entreprises préfèrent ne pas réglementer, celle-ci recherche la clarté et la légitimité réglementaires. Le ministre des Finances a déclaré que le gouvernement travaillait sur une note du Cabinet pour introduire les réglementations pertinentes, mais la peur, l’incertitude et le doute persistent. RBI a raison de s’assurer que plusieurs cas d’utilisation abusive ne finissent pas par dominer les cas d’utilisation émanant de crypto-monnaies privées.

Les ajustements aux réglementations existantes, l’identification des crypto-monnaies en tant qu’actifs/matières premières, la clarté sur la fiscalité, le KYC, les divulgations ainsi que les réglementations AML, CFT et FEMA sont autant de discussions qui doivent être approfondies avec la participation de l’industrie.

D’autres juridictions profitent de l’occasion pour saisir des parts dans cet espace. L’Inde a atteint le point où le gouvernement doit exprimer clairement son intention concernant la cryptographie, et il doit y avoir une discussion inclusive sur la réglementation de cet espace. Une interdiction pure et simple de la cryptographie est un résultat négatif, à la fois indirectement en encourageant son adoption sur les marchés illégaux et directement car cela signifie renoncer à l’une des voies les plus prometteuses pour l’expansion continue de la pertinence technologique de l’Inde.

Il est pertinent de noter que de nombreux gouvernements, y compris les États-Unis et la Chine, détiennent des actifs cryptographiques, à l’exception des grandes entreprises mondiales. L’Inde peut facilement réglementer la crypto. Premièrement, il doit les considérer comme une classe d’investissement qui pourrait tirer des déductions réglementaires pour différentes classes que sont les actifs courants, les actions, l’or ou les matières premières. Une fois que cela sera clair, le reste du règlement le sera aussi. En tant que nation, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un scénario où cette catégorie d’investissement existe sans réglementation.

Il incombe à l’industrie d’adopter des pratiques de contrôle interne et d’en faire la démonstration au gouvernement. Il est temps pour l’industrie de trouver des moyens de répondre à toutes les préoccupations du gouvernement et de la RBI sur la crypto-monnaie, dans des domaines tels que le KYC, la confiance, la traçabilité, la conformité et les mécanismes de déclaration des transactions suspectes. Il est tout aussi important pour le gouvernement de s’engager avec l’industrie et d’assurer un ensemble approprié de réglementations cantonnées pour apaiser la RBI. Sans une telle approche collaborative, il sera difficile de dissiper l’incertitude réglementaire entourant la cryptographie et de tirer parti de l’avantage créé par les start-up fondées et domiciliées en Inde dans cet espace.

L’auteur est PDG, IndiaTech.org

