Profitez de Luka Doncic, Trae Young sans revisiter le commerce du repêchage de la NBA 2018

Luka Doncic et Trae Young vont être comparés l’un à l’autre pour le reste de leur carrière. Rien de ce que quelqu’un dit ou écrit ne changera cela.

Doncic et Young ont été échangés l’un contre l’autre le soir du repêchage de la NBA 2018. Les Dallas Mavericks sont passés du n ° 5 au n ° 3 pour sélectionner Doncic, échangeant des choix avec les Hawks d’Atlanta et lançant un choix protégé parmi les cinq premiers la saison suivante qui s’est finalement transformé en Cam Reddish. Les Hawks ont repêché Young pour être la pièce maîtresse de leur reconstruction par le nouveau GM Travis Schlenk.

C’était toujours choquant qu’une équipe passe à Doncic, sans parler de trois d’entre elles. Doncic a été l’un des jeunes joueurs les plus décorés à avoir jamais intégré la ligue, remportant le MVP de l’Euroligue et le MVP du Final Four alors qu’il menait le Real Madrid à un championnat dans la deuxième meilleure ligue du monde à 18 ans. Les sceptiques ont bêtement remis en question l’athlétisme de Doncic et ont minimisé son niveau de compétition tout en négligeant toutes les qualités qui le rendent formidable. Nous avions Luka comme joueur n°1 dans la classe dès le lendemain du repêchage de 2017 et nous n’avons jamais changé d’avis malgré les excellentes saisons universitaires de Deandre Ayton, Marvin Bagley III, Jaren Jackson Jr. et Young.

Young n’était pas censé faire partie des cinq premiers choix au début de sa première année à Oklahoma en tant que joueur n ° 20 dans sa classe de recrutement, classé directement derrière Nick Richards, Billy Preston et Kris Wilkes. Alors que Young était encore un McDonald’s All-American à la sortie du lycée, il a été éclipsé par son coéquipier de l’AAU Michael Porter Jr., qui a été unanimement considéré comme le meilleur espoir. À partir du moment où Young a enfilé l’uniforme des Sooners, il était clair qu’il était spécial.

Young était petit et physiquement faible et avait l’air d’être toujours un horrible défenseur. C’est un témoignage de son énorme talent qu’il a quand même réussi à devenir une superstar. Young est devenu un phénomène à Oklahoma, mettant en vedette une capacité de manipulation de balle incroyablement sournoise, sa formidable vision des passes et son champ de tir profond. Il se sent comme un énorme vol au n ° 5 au classement général en ce moment.

Doncic et Young ont été formidables dès leur entrée dans la ligue, terminant 1-2 lors du vote de recrue de l’année, Luka remportant le matériel. Maintenant trois ans dans leur carrière NBA, les deux joueurs ressemblent à des stars ascendantes qui pourraient un jour devenir les visages de la ligue dans un monde post-LeBron.

Les Mavericks ont été éliminés en sept matchs au premier tour des éliminatoires de 2021 contre les favoris des Clippers de Los Angeles malgré une série monstre de Doncic, qui a récolté en moyenne 35,7 points, 10,3 passes décisives et huit rebonds par match sur 48% de tirs au sol et 38,5 pour cent de tir de trois (sur 11 tentatives par match). Doncic a reçu peu d’aide de ses coéquipiers après que deux nuits de tir insoutenables aient aidé Dallas à prendre une avance de 2-0 pour commencer la série.

Young a été presque aussi électrique. Il a propulsé les Hawks vers une victoire en série de cinq matchs contre les Knicks de New York dans un affrontement que la plupart des analystes s’attendaient à ce que New York suive. Young a absolument tranché les Knicks toutes les séries, avec une moyenne de près de 30 points et 10 passes décisives par match tout en alimentant l’attaque offensive tourbillonnante d’Atlanta. Ensuite, Young a mené les Hawks à une victoire surprise lors du premier match de la série du deuxième tour contre les 76ers de Philadelphie, tête de série, en récoltant 35 points et 10 passes décisives dans la victoire.

Alors que les Mavs étaient éliminés et que les Hawks avançaient, les comparaisons entre Young et Doncic sont redevenues un sujet de discussion. C’est le fruit le plus bas dans le discours de la NBA aujourd’hui.

| •.•) Trae est au 2e tour

┳┻|⊂ノ Luka n’est pas

| pic.twitter.com/PCYdJ5Puhz – StatMuse (@statmuse) 6 juin 2021

Les récits peuvent aller vite en NBA. Il y a une tentation de remettre en cause chaque signature, chaque choix de repêchage et chaque transaction après une série éliminatoire. Alors que les deux stars ont exposé toute l’étendue de leur talent sur la plus grande scène de la ligue, il reste des vérités fondamentales sur le repêchage de 2018 qui n’ont pas changé.

Luka Doncic aurait dû être le premier choix du repêchage de la NBA 2018

La NBA n’aurait vraiment pas dû avoir besoin de recul pour se rendre compte que Doncic était le joueur le plus talentueux du repêchage 2018. C’était évident à l’époque. Alors que Young est devenu une star à part entière et que Deandre Ayton a connu une formidable course en séries éliminatoires pour les Phoenix Suns, chaque équipe qui a transmis Doncic a fait une erreur.

Encore âgé de seulement 22 ans, Doncic est déjà l’un des 10 meilleurs joueurs du monde – et il pourrait bien figurer parmi les cinq premiers. Avec Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, Doncic est sur le point de concourir pour le titre mythique de “meilleur joueur du monde” pour la prochaine décennie. Il n’est pas loin en ce moment, et il peut encore s’améliorer beaucoup en termes de conditionnement, de tir et de défense.

Les Hawks ont toujours perdu l’échange Luka Doncic-Trae Young

Young est incroyable et il semble qu’il devrait passer la prochaine décennie en tant que joueur de calibre All-NBA, mais il ne se compare toujours pas à Doncic. Doncic est tout simplement plus grand et plus fort et un peu meilleur malgré tout le génie de Young.

Si vous avez échangé Doncic contre Young sur les Hawks en ce moment, il semble qu’Atlanta serait un prétendant au titre légitime qui pourrait affronter les Brooklyn Nets. Malheureusement pour Luka, son casting de soutien à Dallas n’est pas aussi bon que celui que Young a actuellement avec les Hawks.

L’action de Trae Young continue d’augmenter

L’une des grandes questions concernant l’entrée de Young au repêchage de 2018 est de savoir comment son jeu se déroulerait en séries éliminatoires. Les sceptiques pensaient qu’il serait harcelé défensivement en raison de sa taille et craignaient que son attaque ne soit neutralisée alors que les équipes adverses se concentraient pleinement sur l’arrêt.

La première course de Young en séries éliminatoires est déjà un succès remarquable, peu importe ce qui se passe à partir d’ici. Il a prouvé qu’il est un grand joueur des séries éliminatoires qui a déjà incendié deux des quatre meilleures défenses de la ligue. La taille de Young reste une limitation très réelle, et il n’est pas encore le tireur à trois points historique que certains pensaient qu’il sortirait de l’université, mais il ne fait aucun doute qu’il est l’une des jeunes stars les plus brillantes de la ligue.

Nous pouvons profiter de Luka Doncic et Trae Young sans constamment reclasser le métier

Young et Doncic sont tous deux des joueurs incroyables qui vont dominer la NBA pendant très, très longtemps. Le redressement des Hawks est une belle histoire, et Young est le moteur qui les fait partir. Doncic est un talent générationnel qui apprend toujours à gagner à un niveau élevé en NBA, et il a besoin d’un meilleur casting pour le faire.

Les fans de la NBA ont la chance de voir Doncic et Young diriger leurs propres équipes avec des styles de jeu distinctifs. Les comparaisons entre les deux stars ne s’arrêteront jamais, mais elles ne sont vraiment pas nécessaires.