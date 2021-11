Profitez de safaris fauniques passionnants, dormez à la belle étoile ! Post Diwali, comment planifier votre prochain safari dans la jungle

Les safaris animaliers sont devenus, eh bien, «sauvages» afin que les voyageurs puissent savourer le frisson d’explorer des terrains inconnus. (Tourisme du Rajasthan sur Twitter)

Préparez-vous pour les safaris dans la jungle, après Diwali ! Vous vous souvenez du « Mowgli » de Rudyard Kipling ? Les aventures sauvages du garçon de la jungle tant aimé ont conquis le cœur des enfants et des adultes ! Maintenant que les festivités de Diwali sont terminées, quelle est la prochaine étape de vos projets de voyage, sinon pour une pincée d’aventure sous la forme de safaris dans la jungle ?

Identifiant une forte demande refoulée pour les voyages en plein air et les safaris dans la jungle, Thomas Cook (India) Limited et sa société de groupe SOTC Travel, ont mis en place une gamme passionnante et abordable de safaris dans la jungle pour inciter les milléniaux indiens et les professionnels amateurs d’aventure à prendre le saut.

Rajeev Kale, président et chef de pays – Vacances, MICE, Visa, Thomas Cook (Inde) a qualifié les activités passionnantes alignées avec les safaris dans la jungle de celles qui plairaient aux milléniaux, aux jeunes mariés, aux familles et aux entreprises, avec son voyage prêt à réserver. itinéraires et à partir d’une gamme très abordable de Rs 4 990,00 par personne.

Comment planifier un itinéraire de voyage

Google est probablement le premier point de contrôle lorsque vous planifiez votre itinéraire de voyage, mais pourquoi ne pas vous préparer à fond avec des livres, qui offrent un récit plus perspicace ?

En effet, l’idée même d’entreprendre un voyage se sent comme chez soi, avec des ingrédients quotidiens de planification, de réservation et de finalisation des détails de leur voyage comme garnitures standard aux offres culinaires qu’ils préparent avec amour dans leurs propres maisons.

En fait, avant de commencer votre voyage, une lecture de « On a Truck Alone to McMahon » de l’écrivaine et poète primée Nabaneeta Dev Sen, traduite par Arunava Sinha, offre un fascinant récit personnel et humoristique de la façon dont elle parcourt tout le chemin de la ligne McMahon sur un camion 1984. Ne confondez pas cela avec un livre de voyage, il s’agit de l’expérience de voyager dans un terrain inconnu et de s’y rendre en toute sécurité au milieu de nombreuses incertitudes et préjugés sociaux.

Avec une pointe d’humour et de franchise, le livre capture les rencontres de l’écrivain emblématique avec de nombreuses personnes tout au long de son voyage et leurs réactions à son voyage en solo. Le livre souligne souvent à quel point la plupart des Indiens réagissent différemment à la décision d’une femme de voyager seule en ces temps incertains.

La lecture de ce livre vous fournira des informations précieuses et de bons rires pendant que vous planifiez également votre voyage « d’aventure audacieuse » !

Jungle Safari : Comment prioriser la sécurité

Il n’est pas surprenant que les voyages après Diwali connaissent une légère hausse. Les protocoles de sécurité sont plus importants maintenant que vous vous dirigez à l’extérieur et dans la nature. Rentrez plus de désinfectants et de masques pendant que vous faites vos bagages. La seule façon de garder le plaisir et l’esprit d’aventure en voyage est d’être responsable et de respecter les protocoles de sécurité en tout temps.

Quelles installations d’hébergement y a-t-il dans un safari dans la jungle ?

Vous vous demandez à quoi ressemblera votre hébergement « jungle » ? Des habitations de boue traditionnelles aux camps de tentes, des cottages en pierre, des bungalows de style colonial aux pavillons de luxe de safari dans la forêt royale, les voyageurs ont le choix entre de nombreuses options.

Meilleures expériences de safari dans la jungle proposées!

Thomas Cook et les expériences Safari & Jungle de SOTC offrent la sécurité en offrant des paysages accidentés sûrs et isolés, y compris des forêts et des collines sinueuses des plaines du Brahmapoutre aux Sundarbans et les meilleures réserves de chasse du pays, y compris Corbett, qui est considéré comme le safari de tigre ultime. destination pour les amoureux de la faune et les voyageurs, et le parc national de Ranthambore, le parc national de Bandhavgarh, le parc national de Kaziranga, entre autres.

Des expériences immersives telles que des pique-niques et des couchers de soleil dans une tour d’observation ajoutent une touche de charme pittoresque à une série d’activités autrement captivantes et passionnantes.

Du vélo, de l’observation des oiseaux aux promenades dans les villages aux côtés des bergers locaux et des feux de camp avec des repas dans la brousse, Thomas Cook et SOTC ont intégré une gamme d’options de rajeunissement, y compris le spa-bien-être.

Les safaris animaliers sont devenus « sauvages » afin que les voyageurs puissent savourer le frisson d’explorer des terrains inconnus, et au fil des décennies, la popularité des safaris audacieux dans la jungle à travers le monde a atteint le sommet dont nous sommes encore témoins aujourd’hui.

Ainsi, la prochaine fois que vous planifierez votre safari dans la jungle, n’hésitez pas à explorer la nature sauvage à votre guise, tout comme Nabaneeta Dev Sen dans « On a Truck Alone to McMahon » !

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.