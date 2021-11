Profitez des films Marvel avec une expérience de type IMAX sur Disney+

Disney+ nous a apporté beaucoup de contenu à apprécier ce week-end. Une fonctionnalité intéressante vient d’arriver qui vous offrira une expérience de type IMAX dans le confort de votre foyer. Vous pouvez profiter de certains de vos films préférés en IMAX Enhanced via le service de streaming.

En quoi consiste le produit amélioré IMAX ?

Avec IMAX Enhanced, le streaming et les avancées technologiques qui se limitaient auparavant au cinéma arrivent chez vous. Le produit IMAX Enhanced offre « l’expérience de visionnement la plus immersive en dehors d’un cinéma ».

Dans l’ensemble, IMAX Enhanced offre une expérience visuelle qui ressemble et sonne exactement comme au cinéma. Il comprend une image 4K HDR ultra-vive remasterisée afin qu’elle ressemble exactement à ce que le cinéaste avait prévu. De plus, l’expérience sonore IMAX Enhanced peut offrir des basses plus profondes et une plage plus dynamique, avec un équipement pris en charge.

Une collection croissante de versions IMAX est déjà disponible en utilisant IMAX Enhanced, et maintenant Disney + a commencé à proposer le produit sur sa propre plate-forme.

Qu’est-ce que cela signifie pour le contenu Disney+ ?

Certains films de Marvel Cinematic Universe présentent IMAX Enhanced sur les appareils pris en charge par Disney+. Actuellement, la seule fonctionnalité prise en charge dans IMAX Enhanced est le rapport hauteur/largeur étendu. Vous pourrez visionner les films pris en charge dans un rapport hauteur/largeur de 1,9:1.

Cela vous permet de voir jusqu’à 26 % de plus de l’image d’origine qu’auparavant, directement de chez vous. Selon Disney, certains films n’ont que des séquences sélectionnées filmées dans ce rapport hauteur/largeur étendu. Pour le reste, l’image sera large mais ne prendra pas toute la hauteur de votre écran.Comme vous pouvez le constater, la nouvelle version IMAX Enhanced des films MCU occupe plus de hauteur d’affichage que la version non IMAX.

Disney+ fournit IMAX Enhanced sur les « appareils pris en charge ». Sur un Mac, cela signifie Safari 11 ou supérieur, Chrome 75 ou supérieur, ou Firefox version 68 ou supérieur. Vous pouvez également utiliser la dernière version de l’application Disney+ sur votre iPhone, iPod touch ou iPad pour profiter du rapport hauteur/largeur étendu. Cela fonctionnera également sur votre Apple TV 4e génération ou ultérieure.

Trouvez la liste complète des appareils pris en charge ici.

Quel contenu offre cette expérience de type IMAX ?

En regardant dans le catalogue Disney +, il existe d’autres films qui prennent en charge IMAX Enhanced. Ceux inclus au moment de la rédaction de cet article sont :

Shang-Chi et la légende des dix anneauxBlack WidowAvengers: Infinity WarAvengers: EndgameCaptain MarvelAnt-Man and the WaspBlack PantherThor RagnarokGuardians of the GalaxyGuardians of the Galaxy Vol. 2Doctor StrangeCaptain America: Civil WarIronman