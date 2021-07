Profitez des machines à sous à jackpot en ligne en attendant que le football reprenne – Vital Football

La machine à sous à jackpot Hall of Gods est réputée pour payer des millions en termes de montants de jackpot (ce qui est même possible à partir d’un tour de 0,20 £, bien que peu probable). Cependant, même si vous ne décrochez pas le jackpot, les tours bonus peuvent vous rapporter des milliers si vous alignez les bonnes combinaisons de symboles.

Machine à sous Mega Fortune Jackpot

Ce titre de machine à sous à jackpot se concentre sur la grande vie et cela est illustré par le fait que le thème de la machine à sous est tout au sujet du luxe. En conséquence, vous trouverez de nombreux symboles qui résonnent sur ce thème, tels que les yachts et les montres en or, tandis que l’esthétique représente des couleurs d’une note plus luxueuse.

Il a également été responsable de certains paiements importants en termes de montants de jackpot, avec un joueur chanceux remportant plus de 17 millions de livres sterling en janvier 2013, ce qui est devenu à l’époque le record du monde pour un paiement de machine à sous jackpot. De plus, en 2015, Alexander de Suède a remporté un peu plus de 8 millions de livres sterling sur la machine à sous à jackpot et était naturellement ravi, déclarant : « J’étais totalement sans voix et je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Il était tard et ma femme était déjà couchée, mais je devais la réveiller et faire la fête. Je vais faire profil bas pour commencer, mais je vais m’assurer que mon hypothèque est payée et [I’ll] offrez-vous des vacances passionnantes. Il sera probablement difficile d’éviter d’acheter une nouvelle voiture !

Mega Fortune a un taux de retour au joueur attrayant de 96,6 %, ce qui signifie que pour chaque 1 £ que vous pariez, vous pouvez vous attendre en moyenne à récupérer 96,6 pence, sans compter les gains de tours de bonus que vous accumulez.

Machine à sous Jackpot Imperial Riches

L’une des dernières machines à sous à jackpot, sortie en 2019, elle est toujours particulièrement attrayante, ce qui se reflète dans les graphismes. En se concentrant sur la culture japonaise, cela sera particulièrement intéressant si vous êtes un fan du pays, car il présente de nombreux éléments du Japon, tels que des jardins botaniques et des salons de thé, représentés par les couleurs envoûtantes que vous verrez partout.

Avec un taux de volatilité faible, cela signifie que vous pouvez profiter du jeu, sachant qu’il y a de fortes chances que cela puisse aider votre bankroll, car il est payé fréquemment mais en petits montants. Dans le gameplay lui-même, vous pouvez gagner des mini-jackpots allant de 500 £ à 1 000 £, ce qui est toujours respectable, alors qu’il y a une mise minimale de 0,15 £ par tour.

Machine à sous à jackpot Mille et une nuits

Celui-ci doit être considéré comme un “must play” si vous êtes un fan de Disney et en particulier du film Aladdin. Dès le début, vous remarquerez de nombreuses similitudes entre la machine à sous à jackpot et le film, avec cet ensemble sur fond de désert et de palais. Tout au long de la machine à sous, vous trouverez des symboles du film tels que le Génie et aussi la lampe.