Profitez des pittoresques Ghâts occidentaux comme jamais auparavant ! Indian Railways va exploiter Yesvantpur Express avec des autocars Vistadome

Indian Railways ajoutera deux voitures Vistadome à Yesvantpur Express à partir du 11 juillet 2021.

Autocars Vistadome à Yesvantpur Express : cette saison de mousson, les passagers des chemins de fer indiens peuvent découvrir les Ghâts occidentaux vierges comme jamais auparavant. Le transporteur national est prêt à ajouter deux autocars Vistadome à Yesvantpur Express à partir du 11 juillet 2021. Selon un communiqué publié par le South Western Railway, la zone a décidé d’augmenter deux autocars Vistadome et de – augmenter un autocar général de deuxième classe de Yesvantpur. Trains spéciaux express. La réservation des billets pour ces services a commencé à partir du 3 juillet 2021, le tarif étant le même que celui de la classe Executive des trains Shatabdi. Promotions suivantes à courir avec les autocars Vistadome :

Numéro de train 06211/06212 Yesvantpur – Karwar – Yesvantpur Express Special à partir de Yesvantpur à partir du 7 juillet 2021 et de Mangaluru Junction à partir du 8 juillet 2021. Numéro de train 06575/06576 Yesvantpur – Mangaluru Junction – Yesvantpur Express Special à partir de Yesvantpur avec effet à partir du 8 juillet 2021 et à partir du 9 juillet 2021 depuis Mangaluru Junction. Numéro de train 06539/06540 ​​Yesvantpur – Mangaluru Junction – Yesvantpur Express Special partant de Yesvantpur à partir du 10 juillet 2021 et du 11 juillet 2021 depuis Mangaluru Junction.

Le mois dernier, dans une première, Indian Railways avait rétabli les services du train spécial Mumbai – Pune Deccan Express avec un autocar Vistadome attenant. À partir du 26 juin 2021, le train numéro 01007 Deccan Express quitte la gare CSMT de Mumbai à 7h00 tous les jours et arrive à Pune à 11h05 le même jour. Alors que le train spécial numéro 01008 Deccan Express quitte Pune à 15h15 tous les jours et arrive à la gare CSMT à 19h05 le même jour. Le train s’arrête aux gares de Thane, Dadar, Kalyan, Neral (uniquement pour 01007), Talegaon, Khadki, Lonavala et Shivaji Nagar. Certaines des caractéristiques spéciales de base de Mumbai – Pune Deccan Express Special comprennent des sièges rotatifs, des chaises pushback, de larges vitres et un toit en verre, etc.

