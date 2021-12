Profitez des services de restauration IRCTC à bord du New Delhi-Varanasi Vande Bharat Express ; Voici comment réserver un repas en ligne

Les passagers peuvent réserver leurs repas via la réservation de repas de l’IRCTC pour les trains prépayés avec leur numéro PNR.

Service de restauration IRCTC à Vande Bharat : À partir de maintenant, profitez de mets appétissants tout en voyageant dans le train Vande Bharat Express ! L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) – la branche restauration des chemins de fer indiens, a repris ses services de restauration réguliers à bord de New Delhi – Varanasi – New Delhi Vande Bharat Express. Les passagers peuvent réserver leurs repas via la réservation de repas de l’IRCTC pour les trains prépayés (https://www.irctctourism.com/BookFood/#/) avec leur numéro PNR. Dans le cadre de ce service, ils peuvent se faire livrer leur nourriture à leurs sièges. En outre, l’IRCTC propose également des services de restauration en ligne, où les passagers peuvent choisir parmi une large gamme d’articles de marques telles que Domino’s, Comesum, Zoop, Relfood, Rail Recipe, etc. Voici les étapes pour réserver votre nourriture sur la restauration en ligne de l’IRCTC :

Tout d’abord, rendez-vous sur le site de e-restauration de l’IRCTC (https://www.irctctourism.com/BookFood/#/), puis saisissez le numéro PNRExplorez les restaurants pour votre voyageChoisissez votre nourriture et programmez votre commande en payant en ligne ou CODEProfitez de votre repas livré à votre siège

Certaines des gares importantes où les passagers peuvent se faire livrer leur nourriture dans le cadre de l’installation de restauration en ligne comprennent Vijayawada, Nagpur, Kanpur Central, Bhopal, Ambala Cantt Junction, Lucknow, Vadodara, Itarsi, Jhansi, Pt. Deen Dayal Upadhyaya, Surat, Bhusawal, Ballarshah, Visakhapatnam, New Jalpaiguri, Ahmedabad, Kota, Ratlam, New Delhi, Prayagraj Junction, Gwalior, Mathura Junction, Moradabad, Ratnagiri, Malda Town, Gudur Junction, Hazrat Nizamuddin, Bildaspur Junction, Jaipur, Gondia, Vasai Road, Jabalpur, Satna, Rourkela, Asansol, Secunderabad Junction, Khandwa, Patna Junction, Ajmer.

Certaines des autres stations sont Manmad, Aburoad, Tundla, Panvel, Solapur, Varanasi, Pune, Katihar Junction, Nasik Road, Prayagraj Cheoki, Katpadi, Agra Cantt, Brahmapur, Gaya Junction, Aishbagh, Katni Murwara, Panipat, Gorakhpur Junction, Rajahmundry , Balasore, Bhubaneshwar, Sawai Madhopor, Akola, Kharagpur, Lalitpur, Ujjain, Chappra Junction, Fort d’Agra, Palanpur, Renigunta, Gangapur City, Salem Junction, Hubli, Chandrapur, Gurgaon, Bina, Durg, Kishanganj, Jalgaon, Tatanagar, Sau Warangal, Patliputra, Katni, Nagda, Hijli, Badnera, Habibganj, New Alipurduar, Daund, Dhanbad, Manikpur, Roorkee, Jodhpur Junction, Pipariya, Guwahati, Durgapur, Ahmednagar, Kalyan, Tiruchchirappalli Junction.

