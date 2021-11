Profitez du Black Friday pour faire vos achats de Noël : ce sont les meilleurs produits | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Black Friday est le rendez-vous idéal pour devancer les cadeaux de Noël en tenant compte des problèmes de stock et des ventes.

Cette année, vous devez faire attention aux cadeaux de Noël car si vous êtes négligent, vous en manquez. Et c’est qu’avec les problèmes de manque de composants et les files d’attente de conteneurs (même s’il semble que cela s’améliore) qui existe, le résultat est des produits qui mettent entre 2-3 semaines à 2 mois pour arriver.

Oui, il y a déjà jusqu’à deux mois d’attente dans de nombreux produits très populaires dans le monde de la technologie comme par exemple l’iPhone 13 Pro ou certains modèles Amazon Echo. C’est pourquoi nous vous recommandons de profiter du Black Friday pour faire vos achats de Noël.

Être proactif en vaut deux, et si l’on ajoute également les avantages d’acheter dans l’un des moments avec le plus de remises qui existent, vous êtes prudent et intelligent car vous allez économiser beaucoup d’argent.

Nous avons sélectionné certains des cadeaux de Noël les plus populaires que vous puissiez offrir, mais toujours en tenant compte de la date d’arrivée. Cela pourrait être la semaine prochaine ou peut-être dans quelques semaines, mais toujours avant le 24 décembre.

Un mobile premium : l’iPhone 13

iPhone 13 sur Amazon

C’est l’un des produits les plus critiques et les plus sensibles pour la saison de Noël. Bien qu’Apple ait mis le pied sur le gaz pour donner la priorité à l’iPhone 13, il reste encore de nombreux problèmes pour trouver du stock.

Tranquillité d’esprit car il y a des options. En ce moment il y a un iPhone 13 128 Go En noir sur Amazon pour 909 euros (son prix officiel), mais c’est le seul de cette capacité qui arriverait avant Noël.

Nous avons trouvé une rareté, presque comme pour faire un vœu : Un iPhone 13 Pro en promo ! Nous n’en avons pas vu depuis des mois faute de stock et maintenant MediaMarkt propose la version 128 Go pour 1 109 euros.

Un mobile Android : POCO X3 Pro

POCO X3 Pro sur Amazon

Tout le monde est obsédé par lui POCO X3 Pro et ce n’est pas pour moins. Ce mobile est puissant, dispose d’un bon écran, d’une autonomie, de caméras et coûte moins de 200 euros.

Pas mal pour un smartphone avec un écran de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 860, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et un appareil photo de 48 mégapixels. Une valeur sûre.

Un mobile pas cher : Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 10 sur Amazon

Si vous cherchez un mobile à offrir et qui ne casse pas votre portefeuille, que diriez-vous de celui-ci Xiaomi Redmi 10? Dans notre analyse, il s’en sort bien et n’a pas de mauvaises caractéristiques pour un mobile qui coûte désormais moins de 150 euros.

Ce mobile dispose d’un processeur MediaTek Helio G88, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensible avec carte microSD, d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’une batterie de 5000mAh et d’une charge rapide.

Pour les amoureux des livres : Amazon Kindle

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétro-éclairé.

Le lecteur de livres électroniques d’Amazon, le plus célèbre Kindle d’Amazon, est également en vente pendant le Black Friday et connaît également certaines émissions d’actions. En ce moment, vous pouvez obtenir cette version en noir pour 69,99 euros.

La date de livraison n’est pas immédiate, elle arrive au 5 décembre, donc si vous voulez offrir cette liseuse ebook en cadeau, dépêchez-vous.

Meilleure console : Xbox Series S

Xbox Series S sur Amazon

Si vous vouliez acheter une PlayStation 5, sachez que c’est plus difficile que jamais. Non seulement ils continuent d’avoir un problème de stock mondial, il faut aussi ajouter que pendant la période de Noël il y a plus de demande.

Il en va de même avec la Xbox Series X. C’est pourquoi la meilleure option pour ceux qui recherchent une nouvelle console est d’opter pour la Xbox Series S, qui, combinée au Game Pass, est l’une des meilleures options de jeu du moment.

Il est en vente sur Amazon pour 269,50 euros et le Game Pass Ultimate 3 mois peut être obtenu pour 38,99 euros, également sur Amazon.

Console portable : Nintendo Switch

Nintendo Switch OLED chez MediaMarktNintendo Switch OLED chez AmazonNintendo Switch chez Amazon

Une autre option du monde du jeu vidéo qui fait un cadeau parfait pour Noël est la Nintendo Switch. Malheureusement, la nouvelle Nintendo Switch OLED est difficile à trouver, mais pas impossible. Par conséquent, si vous parvenez à trouver la version OLED en stock, foncez. Sinon, l’ancienne génération est toujours aussi bonne.

En ce moment, vous pouvez trouver une Nintendo Switch OLED pour 349 euros dans MediaMarkt. Il est également disponible (par intermittence) sur Amazon pour 349 euros.

Obtenez cette Nintendo Switch fluo et un code d’un an sur Switch Online pour seulement 299,98 euros.

Une montre connectée : Huawei Watch 3 Active

Huawei Watch 3 Active dans AmazonHuawei Watch 3 Active dans Huawei Espagne

Montre Huawei 3 Active C’est une bonne montre connectée compatible avec les téléphones Android et les iPhones.

Ce nouveau modèle sorti il ​​y a peu de temps et que nous avons déjà pu tester dispose d’un design premium, d’une bonne autonomie jusqu’à 5 jours, d’un GPS pour le suivi sportif et de fonctions avancées pour les sportifs.

C’est une montre très complète qui coûte désormais 279 euros dans la boutique en ligne de Huawei en Espagne avec la livraison gratuite. Sur Amazon, il est également disponible pour 314 euros avec la livraison gratuite.

Une bonne Smart TV : Samsung QLED Q60A 50″

Samsung 50″ QLED Q60A sur Amazon

Les téléviseurs intelligents Samsung sont un bon choix, mais s’ils disposent également d’un panneau QLED, c’est bien mieux. La qualité d’image du QLED, avec un niveau de luminosité élevé, des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, est la combinaison parfaite pour profiter de vos programmes préférés.

Cette Smart TV Samsung QLED Q60A de 50 pouces avec 4K, HDR10+, Alexa et Tizen intégrés comme système d’exploitation, est en vente sur Amazon pour 300 euros. C’est une aubaine du Black Friday pour seulement 579 euros.

