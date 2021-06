Profitez du trajet en train patrimonial Kalka-Shimla avec un avantage supplémentaire ! Indian Railways réintroduit le service Hop-on Hop-off

Les billets peuvent être achetés dans n’importe quelle gare de la section ferroviaire Kalka-Shimla.

Maintenant encore une fois, les touristes peuvent profiter du trajet en train patrimonial Kalka-Shimla des chemins de fer indiens. La division Ambala de la zone ferroviaire du Nord a réintroduit un service de train à arrêts multiples pour les touristes ou les visiteurs visitant la célèbre section ferroviaire du patrimoine Kalka-Shimla afin qu’ils puissent voir tous les lieux de leur intérêt lors de l’achat d’un seul billet, selon le directeur divisionnaire des chemins de fer, Ambala. Les billets peuvent être achetés dans n’importe quelle gare de la section ferroviaire Kalka-Shimla. La section ferroviaire à voie étroite Kalka-Shimla des chemins de fer indiens a été déclarée site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 2018. La section ferroviaire vieille de 118 ans, mise en service en 1903, est également répertoriée dans la catégorie « chemins de fer de montagne de l’Inde ».

La structure tarifaire du service de train patrimonial Kalka-Shimla à arrêts multiples pour une journée civile est de 500 Rs pour un adulte et de 250 Rs pour un enfant (de 5 ans à moins de 12 ans). Le tarif pour deux jours calendaires est de Rs 800 pour un adulte et Rs 400 pour un enfant. Alors que le tarif pour trois jours calendaires est de Rs 1000 pour un adulte et Rs 500 pour un enfant. Les tarifs incluent la TPS de 5 pour cent. Un passager peut monter à bord de n’importe quel autocar du train patrimonial Kalka-Shimla, sous réserve de la disponibilité des sièges. De plus, il peut embarquer ou débarquer de tout train depuis/en gare sous réserve de l’arrêt programmé du train à ladite gare. Le passager n’a pas le droit de bénéficier d’autres services payants ou à valeur ajoutée dans le train.

Au moment de la réservation du billet, le passager doit présenter une photocopie d’une pièce d’identité. L’original du justificatif d’identité, dont la photocopie est remise lors de la réservation du billet, à produire par le passager sur simple demande. Si le passager ne présente pas la preuve d’identité originale, il / elle sera traité comme un passager sans billet et sera facturé conformément aux règles ferroviaires en vigueur prescrites à cet égard. Le billet de train Hop-on, Hop-off n’est pas transférable. Sur les billets Hop-on, Hop-off, aucun remboursement de tarif n’est autorisé. De plus, aucune réduction sur le prix du billet n’est autorisée.

