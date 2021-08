Profitez d’un autre tour des chemins de fer indiens Vistadome ! Nouvelle offre spéciale touristique Jalpaiguri-Alipurduar à compter de cette date ; Vérifier les horaires

Le train numéro 05777/05778 Tourist Special circulera trois jours par semaine – vendredi, samedi et dimanche. (Image représentative)

Spéciale touristique Vista Dome : profitez de vues panoramiques sur le sous-Himalaya pendant votre voyage ! Indian Railways est prêt à commencer les opérations de Vista Dome Tourist Special entre New Jalpaiguri – Alipurduar Junction – New Jalpaiguri à compter du 28 août 2021 (samedi). Le service de train Vista Dome Tourist Special sera exploité avec des horaires révisés. Selon la zone Northeast Frontier Railway, le numéro de train 05777/05778 New Jalpaiguri – Alipurduar Junction Vista Dome Special se compose de sept autocars au total, dont deux Power Cum Luggage Van, deux autocars AC Chair Car, deux autocars Chair Car et un autocar Vista Dome. Consultez les horaires révisés et les arrêts du train spécial touristique New Jalpaiguri – Alipurduar Junction – New Jalpaiguri Vista Dome ci-dessous :

Le numéro de train 05777 New Jalpaiguri – Alipurduar Junction Tourist Special et le numéro de train 05778 Alipurduar Junction – New Jalpaiguri Tourist Special circuleront trois jours par semaine – vendredi, samedi et dimanche.

Le train numéro 05777 New Jalpaiguri – Alipurduar Junction Tourist Special partira de la gare de New Jalpaiguri à 7h20, s’arrêtera à Siliguri Junction à 7h38, s’arrêtera à la gare de Sivok à 8h28, New Mal Junction à 9h10 AM, station Chalsa à 9h25, station Madarihat à 11h12, station Hasimara à 11h30, station Raja Bhatkhowa à 12h00 et arrivée à la gare d’Alipurduar Junction à 13h00.

Numéro de train 05778 Alipurduar Junction – Le nouveau spécial touristique de Jalpaiguri partira de la gare d’Alipurduar Junction à 14h00, s’arrêtera à la gare de Raja Bhatkhowa à 14h20, s’arrêtera à la gare de Hasimara à 14h55, à la gare de Madarihat à 15h30 PM, gare de Chalsa à 16h50, New Mal Junction à 17h15, gare de Sivok à 17h48, gare de Siliguri Junction à 18h35 et arrivée à la gare de New Jalpaiguri à 19h00.

