Profitez d’un outil d’efficacité de flux de travail de pointe avec ASAN Stock

Il est tout à fait possible que vous n’ayez pas entendu parler d’une société de logiciels de gestion des effectifs Asana (NYSE :ASAN) ou négocié des actions ASAN. Pourtant, cette entreprise résout un problème majeur dans le monde du travail moderne – et il y a un fort potentiel de croissance ici.

Pour faire simple, Asana cherche à aider les équipes à orchestrer leur travail, des tâches quotidiennes aux initiatives stratégiques. Lorsque le travail n’est pas structuré, les outils technologiques d’Asana offrent non seulement une structure, mais aussi de la clarté et de la responsabilité.

C’est un business model lucratif. En fait, la croissance des revenus d’Asana au deuxième trimestre 2021 s’est accélérée pour atteindre 72 % en glissement annuel.

Comme nous le verrons, il y a un énorme marché adressable à saisir ici et Asana est à la pointe de l’opportunité. Commençons donc par une brève analyse des progrès du stock ASAN jusqu’à présent.

Aperçu des stocks de l’ASAN

Il y a un vieil adage parmi les techniciens du marché : plus la base est longue, plus l’espace est haut. En d’autres termes, il arrive qu’une action évolue latéralement ou se « consolide » pendant longtemps en prévision d’une frénésie d’achat massive.

Ce phénomène semble être arrivé au stock ASAN en 2021. Jusqu’à la mi-mai, le stock était bloqué à environ 30 $ et n’allait nulle part rapidement. Ensuite, le grand coup de lune est arrivé. Les investisseurs patients ont été, très rapidement, capables de réaliser des rendements 3x ou plus.

Le rallye a porté l’action ASAN à un sommet de 145,79 $ en 52 semaines en novembre. Cependant, une chute soudaine au niveau de 100 $ a eu lieu plus tard dans le mois.

Que s’est-il passé? Y avait-il quelque chose qui n’allait pas avec l’entreprise?

Pas vraiment. Les principaux coupables ont été l’émergence de la variante omicron Covid-19, ainsi qu’une hausse fin novembre des rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans qui a fait baisser les actions à forte croissance.

Par conséquent, vous pouvez maintenant avoir la possibilité de posséder des actions ASAN à un prix réduit, même si l’entreprise elle-même se porte très bien.

Grand marché, gros problèmes

Nous avons déjà évoqué la croissance des revenus de l’action ASAN, mais voici quelques statistiques supplémentaires pour impressionner les investisseurs potentiels. Selon la société, la société opère dans 190 pays à travers le monde. Asana cherche à capturer un marché adressable total évalué à plus de 50 milliards de dollars.

Mais qu’est-ce que ce marché exactement ?

En réalité, cela englobe toute entreprise moderne dans laquelle les équipes doivent collaborer pour accomplir le travail.

De l’avis d’Asana, il y a aujourd’hui de sérieux problèmes avec les entreprises. Les équipes sont confrontées à un écart d’impact, avec 26% des délais non respectés et des niveaux élevés d’épuisement professionnel.

C’est inacceptable. Et dans une certaine mesure, c’est parce que les membres de l’équipe passent trop de temps à travailler. Étonnamment, Asana rapporte que les employés passent 40 % de leur temps à faire un travail « stratégique » et les 60 % restants à « travailler sur le travail » — prendre des réunions inutiles, répondre aux e-mails et plus encore.

Une plate-forme, de nombreuses solutions

Il y a de la place pour l’amélioration ici, évidemment.

Asana cherche à s’adresser à un marché vaste et mal desservi avec 1,25 milliard de travailleurs. Et c’est international, car Asana génère 43 % de ses revenus en dehors des États-Unis.

Déjà, l’entreprise compte plus de 107 000 clients payants. Ce qui rend la plate-forme SaaS (Software-as-a-Service) d’Asana si attrayante, c’est qu’elle aide à résoudre une grande variété de problèmes. La plate-forme qui peut tout faciliter, de l’intégration des clients à la formation et à la mise en œuvre, en passant par la gestion des fournisseurs, les lancements de produits, la planification d’événements et bien plus encore.

En fait, la liste complète de ce que la plate-forme d’Asana peut faire est en réalité beaucoup plus longue que cela.

Asana affirme que sa plate-forme peut aider les employés à passer 33 % de « moins de temps sur les e-mails » et améliorer la « satisfaction des employés » de 72 %. C’est une proposition de valeur qui devrait plaire à toute entreprise aujourd’hui, ainsi qu’aux investisseurs potentiels en actions de l’ASAN.

Les plats à emporter sur ASAN Stock

Ne soyez pas trop surpris si les outils d’efficacité des flux de travail deviennent un marché à forte croissance au cours des prochaines années.

Asana est un concurrent précoce et agressif sur ce marché. Dans le même temps, la croissance de l’action ASAN reflète le modèle commercial réussi de l’entreprise.

Ainsi, vous pourriez envisager un poste sur Asana aujourd’hui. L’entreprise aide efficacement à éliminer le travail chargé et à garder les employés heureux.

