Profitez d’un séjour confortable! IRCTC rénové les salles de retraite rendues opérationnelles pour les passagers à Goa

À compter du 1er août 2021, la salle de retraite rénovée est devenue opérationnelle à la gare de Madgaon pour les voyageurs.

Chambres de retraite IRCTC : Vous songez à votre hébergement lorsque vous voyagez avec les chemins de fer indiens ? Vous serez heureux de savoir que l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) propose une salle de retraite confortable et luxueuse dans de nombreuses gares. Les chambres de retraite de l’IRCTC sont des chambres pour les voyageurs, qui sont disponibles dans diverses gares ferroviaires à travers le pays. Ces chambres sont disponibles pour les passagers en occupation simple, double ainsi qu’en dortoir avec combinaison climatisée et non climatisée. À compter du 1er août 2021, la salle de retraite rénovée est devenue opérationnelle à la gare de Madgaon pour les voyageurs.

Les chambres de retraite rénovées de la gare de Goa’s Madgaon sont bien équipées avec climatisation, lit, ventilateur, téléviseur, chaises, table, geyser dans les toilettes et de nombreuses autres installations. Selon le site officiel de l’IRCTC, les chambres de retraite peuvent être réservées pour une période minimale d’une heure à une durée maximale de 48 heures (la réservation horaire de cette chambre n’est disponible que dans quelques gares). Le site Web indique également que pour une personne, une chambre de retraite à lit simple ou une chambre de retraite à lit double ou un lit en dortoir peuvent être attribués. Alors que pour deux personnes, une chambre de retraite à lit double ou deux lits en dortoir peuvent être attribués.

Selon l’IRCTC, pour réserver une chambre de retraite, un numéro PNR valide avec le statut RAC/Confirm est obligatoire. Pour réserver une salle de retraite dans les gares, les passagers peuvent se connecter au site Web de l’IRCTC rr.irctctourism.com. Pour annuler l’installation, les passagers peuvent se connecter au site Web, accéder à l’historique des réservations dans leur compte et annuler la réservation. En cas d’annulation deux jours à l’avance à l’exclusion du jour d’occupation, 20 pour cent du montant de la réservation sera déduit. En cas d’annulation un jour à l’avance à l’exclusion du jour d’occupation, 50 pour cent du montant de la réservation sera déduit. En cas d’annulation de la réservation de la chambre le jour même, aucun remboursement ne sera accordé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.