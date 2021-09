Profitez d’un voyage de luxe à Goa, Lakshadweep, Sri Lanka et plus encore ! L’IRCTC lancera des croisières sur les paquebots le 18 septembre

Les réservations de billets peuvent être effectuées via le site Web de l’IRCTC. (image : site Web de Cordelia Cruises)

Bientôt, IRCTC est prêt à offrir le premier paquebot de croisière indigène de l’Inde ! Pour proposer le premier paquebot de croisière indigène du pays à partir du 18 septembre 2021, l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) s’est associée à une entreprise privée, Cordelia Cruises. Les réservations de billets peuvent être effectuées via le site Web de l’IRCTC, selon un rapport d’IE. La société a conclu un partenariat avec la société privée Cordelia Cruises, exploitée par Waterways Leisure Tourism pour la commercialisation et la promotion de la première croisière de luxe indigène de l’Inde. Il s’agit d’une autre offre de voyage de luxe au public sous l’égide des services touristiques du PSU ferroviaire, a déclaré l’IRCTC dans un communiqué.

Il a ajouté que Cordelia Cruises est connu pour être le paquebot de croisière haut de gamme du pays. Selon le chemin de fer PSU, il aspire à promouvoir et à promouvoir la culture de la croisière en Inde à travers des expériences élégantes, luxueuses et intrinsèquement indiennes. Les invités ou les passagers à bord du navire de luxe auront une expérience de navigation vers certaines des destinations indiennes et internationales les plus célèbres et les plus célèbres telles que Goa, Diu, Kochi, Lakshadweep et le Sri Lanka, a déclaré l’IRCTC.

À partir du 18 septembre, la compagnie de croisière commencera son premier voyage et dans la première phase, le navire traversera des destinations nationales avec sa base à Mumbai. Cependant, le navire de luxe sera transféré à Chennai dans le Tamil Nadu à partir de mai 2022 et partira vers des destinations internationales au Sri Lanka comme Colombo, Galle, Jaffna et Trincomalee.

Selon le rapport, certains des itinéraires bien connus de Cordelia Cruises incluent Mumbai – Diu – Mumbai, Mumbai – en mer – Mumbai, Mumbai – Goa – Mumbai, Kochi – Lakshadweep en mer, Mumbai, Mumbai en mer, Lakshadweep en mer , parmi beaucoup d’autres. En voyageant sur Cordelia Cruises, les voyageurs peuvent profiter de nombreuses activités de loisirs et de loisirs telles que des restaurants, une piscine, des cinémas ouverts, des bars, un théâtre, un gymnase, un espace pour enfants, a ajouté le communiqué de l’IRCTC.

