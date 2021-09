Profitez d’un voyage mémorable à Ooty! Les chemins de fer indiens organiseront l’émission spéciale « Azadi Ka Amrit Mahotsav » le 2 octobre

in

Le train aura quatre voitures, avec un total de 72 sièges de première classe et 100 sièges de deuxième classe.

Train spécial « Azadi Ka Amrit Mahotsav » : En commémoration du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, Indian Railways a décidé de faire circuler un train spécial à l’occasion de Gandhi Jayanti. Selon un communiqué publié par la zone ferroviaire du sud, une activité a été prévue par le Conseil des chemins de fer pour faire fonctionner un train spécial dans le site du patrimoine de l’UNESCO des chemins de fer de montagne de Nilgiri le 2 octobre 2021. En conséquence, le train numéro 06147, un ‘Azadi entièrement réservé Le train spécial de Ka Amrit Mahotsav sera exploité de Mettupalayam à Udagamandalam (aller simple) le 2 octobre. Le train aura quatre voitures, avec un total de 72 sièges de première classe et 100 sièges de deuxième classe. Actuellement, les réservations à l’avance pour ce train spécial « Azadi Ka Amrit Mahotsav » sont ouvertes.

Horaires du train spécial :

Numéro de train 06147 Mettupalayam – Le train spécial Udagamandalam « Azadi Ka Amrit Mahotsav », le 2 octobre, partira de la gare de Mettupalayam à 09h10. En route vers Udagamandalam, le train spécial « Azadi Ka Amrit Mahotsav » n’aura qu’un seul arrêt à la gare de Coonoor. Le train spécial arrivera à Coonoor à 12h30. Le train spécial « Azadi Ka Amrit Mahotsav » quittera la gare de Coonoor à 12h55 et arrivera à la gare d’Udagamandalam à 14h25 le 2 octobre.

Tarifs du service Train spécial :

Selon Southern Railways, les tarifs du train spécial «Azadi Ka Amrit Mahotsav» sont les mêmes que ceux du train spécial hebdomadaire Nilgiri Mountain Railways De Mettupalayam à Coonoor, le coût du billet est de 1 100 Rs pour la première classe et de 800 Rs pour la deuxième. ClasseDe Mettupalayam à Udagamandalam, le coût du billet est de Rs 1450 pour la première classe et Rs 1050 pour la deuxième classeDe Coonoor à Udagamandalam, le coût du billet est de Rs 550 pour la première classe et Rs 450 pour la deuxième classe

