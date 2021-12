Profitez d’un voyage spirituel sur Vande Bharat ! Intérieur du train décoré d’Adinath Lord Shiva, peintures d’Adi Shakti

Le train-18 des chemins de fer indiens a été inauguré et signalé le 15 février 2019 par le Premier ministre Narendra Modi pour relier la capitale nationale à la ville de Varanasi dans l’Uttar Pradesh.

Découvrez maintenant le riche héritage de Kashi en voyageant à bord du train Vande Bharat Express ! Le train Vande Bharat Express, le plus prestigieux et le premier train à semi-grande vitesse des chemins de fer indiens, donnera désormais à ses passagers voyageant une idée du riche héritage de Kashi à travers un voyage en train spirituel. Selon un communiqué publié par Northern Railways, sur les murs intérieurs des voitures de la classe exécutive du train Vande Bharat Express, des peintures thématiques d’Adinath Lord Shiva et d’Adi Shakti ont été exposées. Il y a une valeur supplémentaire à ces peintures car ces œuvres d’art ont été réalisées par des artistes pied-à-bouche de Jammu, a déclaré la Northern Railway.

Le train-18 des chemins de fer indiens a été inauguré et signalé le 15 février 2019 par le Premier ministre Narendra Modi pour relier la capitale nationale à la ville de Varanasi dans l’Uttar Pradesh. Son râteau sœur a été signalé le 3 octobre 2019 par le ministre de l’Intérieur de l’Union et a été dédié à la nation pour améliorer la connectivité avec l’État de la couronne du pays ainsi que l’amélioration de l’expérience de voyage pour les fidèles et les pèlerins du sanctuaire Shri Mata Vaishno Devi à Katra. . Ces râteaux Vande Bharat Express offrent des services ferroviaires inégalés aux voyageurs en termes d’installations à bord ainsi que de niveaux de confort avec des records de ponctualité impeccables.

Les rames semi-haute vitesse Vande Bharat Express sont équipées d’un système de traction monté en suspension, de sièges modulaires pour passagers avec mécanisme de rotation à 180 degrés en classe exécutive, d’un système de freinage régénératif avancé, d’un éclairage LED diffus, de passerelles plus larges entièrement scellées pour un autocar sûr et sans poussière. circulation des autocars, toilettes modulaires à bio-vide, portes d’entrée ou de sortie automatiques, mini garde-manger, unités de réponse d’urgence ainsi que portes interconnectées à capteurs dans chaque autocar. L’accélération plus rapide de ces rames, ainsi que les caractéristiques de décélération, ont considérablement réduit le temps de trajet sur les deux itinéraires.

