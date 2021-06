Profitez d’une chaleur de 29°C pendant que vous le pouvez avant que les orages ne frappent UK ⋆ .

La matinée a bien commencé à Glastonbury aujourd’hui (Photo: .)

Aujourd’hui devrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, les prévisionnistes prédisant beaucoup de soleil et des maximales de 29 ° C.

Hier, le mercure a atteint 28 ° C dans le centre de Londres, alors que les fans de football remplissaient les cafés en plein air pour regarder l’Angleterre battre la Croatie lors du tournoi Euro 2020.

Le temps caniculaire se poursuivra jusqu’au début de la semaine, mais profitez-en tant que vous le pouvez, car les orages et les fortes pluies approchent à grands pas.

L’Écosse et certaines parties du nord de l’Angleterre connaîtront des températures légèrement plus fraîches d’environ 15 à 19 °C aujourd’hui, avec des averses occasionnelles.

Le meilleur de la chaleur et du soleil sera dans le sud du pays, mais les choses pourraient changer d’ici le milieu de la semaine.

Un avertissement jaune pour les orages a été émis par le Met Office dans une grande partie de l’Angleterre pour mercredi, y compris une «petite chance» d’inondation.

Les baigneurs profitent du beau temps hier à St Ives, en Cornouailles (Photo: SWNS)



Aujourd’hui devrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, avec des maximales de 29 ° C (Photo: PA)

Les zones côtières et les hauteurs pourraient être frappées par des coups de vent de 40 mph tandis que les températures pourraient chuter à environ 21 ° C.

Certaines parties du sud-est devraient recevoir 50 mm de pluie en l’espace de deux à trois heures, avec 30 mm tombant en une heure dans la plupart des endroits.

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: ” Un air instable très chaud mais de plus en plus humide atteindra le Royaume-Uni en milieu de semaine.

«Il existe un potentiel d’orages importants en milieu de semaine, car l’air très chaud en place à travers le Royaume-Uni est remplacé par de l’air atlantique plus frais en provenance de l’ouest.

“La fin de la semaine prochaine s’annonce plus fraîche avec une basse pression près du nord du Royaume-Uni.”

Profitez du beau temps pendant que vous le pouvez, car la pluie et le tonnerre sont en route (Photo: PA)



Le ciel clair et le soleil devraient être remplacés par des vents violents et des éclairs (Photo : PA)



Un coureur prend la route en Clayfield Copse, Berkshire, plus tôt ce matin avant que la chaleur ne monte (Photo : REX/Shutterstock)

Des alertes météo jaunes pour les orages sont en place pour mercredi, jeudi et vendredi dans la plupart du sud et une grande partie du nord-est.

L’avertissement se lit comme suit: «Certains endroits sont susceptibles de voir des orages plus tard de mercredi à vendredi avec un potentiel de perturbation des voyages et d’inondations.

«Il y a une petite chance que les maisons et les entreprises soient inondées rapidement, avec des dommages à certains bâtiments dus aux inondations, à la foudre, à la grêle et aux vents forts.

“En cas d’inondation ou de foudre, il existe un risque de retard et d’annulation des services de train et de bus.”

Le Met Office a également exhorté les conducteurs à être prudents sur les routes et a averti que certaines communautés pourraient être coupées par des inondations et pourraient être touchées par des coupures de courant.

