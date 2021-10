Profitez d’une connexion Wi-Fi rapide et gratuite sur la ligne jaune du métro de Delhi ; Voici comment accéder au service

Dans ces 37 stations de métro, plus de 330 points d’accès ont été installés pour fournir un accès Internet non interprété aux passagers.

Service WiFi rapide et gratuit sur la ligne jaune du métro de Delhi ! La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a introduit une installation Wi-Fi haut débit gratuite sur ses stations de métro de la ligne jaune (c’est-à-dire la ligne 2 de la station HUDA City Center à la station Samaypur Badli). Selon Delhi Metro, dans ces 37 stations de métro, plus de 330 points d’accès ont été installés pour fournir un accès Internet non interprété aux passagers. On pense que le service WiFi s’avérera être une aubaine spéciale pour les étudiants de l’Université de Delhi voyageant vers et depuis le campus de North Delhi. Les navetteurs pourront utiliser des applications Internet standard telles que le courrier électronique, WhatsApp, Facebook, la recherche Google, les appels audio et vidéo, etc. en se connectant simplement à l’identifiant de réseau « OUI DMRC FREE Wi-Fi ». Voici les étapes pour accéder au service WiFi gratuit dans les gares :

Dans un premier temps, sélectionnez «OUI DMRC FREE WIFI» sur votre téléphone mobileEnsuite, entrez votre numéro de contact et votre identifiant de messagerie pour obtenir un OTP par SMSEntrez l’OTP reçu par SMS, acceptez les termes et conditions, puis appuyez sur le bouton de connexion pour profiter d’un service WiFi rapide et gratuit

La connectivité Wi-Fi haut débit gratuite OUI DMRC est déjà disponible sur toutes les stations de métro Blue Line et Airport Express Line. La ligne bleue comprend 50 stations de métro dans lesquelles plus de 400 points d’accès sont placés par le métro de Delhi pour fournir un service Internet non interprété. Considérant que la ligne Airport Express, composée de six stations de métro, a été dotée de plus de 50 points d’accès afin de fournir un accès Internet non interprété. Avec le lancement de l’installation WiFi haut débit sur la ligne jaune, le WiFi gratuit est désormais disponible dans pas moins de 94 stations de métro de Delhi.

Ce service est fourni par un consortium dirigé par Techno Sat Comm. Outre la fourniture d’un service Wi-Fi gratuit dans les stations de métro, Delhi Metro, en association avec Techno Sat Comm, s’efforce de lancer cette installation à l’intérieur des trains de métro également dans un an à partir de maintenant. Les passagers peuvent contacter le numéro d’assistance téléphonique 9541693693 s’ils rencontrent des problèmes pour accéder aux installations Internet gratuites dans les stations de métro de toutes ces lignes de métro de Delhi.

