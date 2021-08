Profitez d’une vue panoramique sur la route Mumbai-Pune! Indian Railways exploitera Deccan Queen Superfast avec l’autocar Vistadome

in

A partir du 15 août 2021, le transporteur national a décidé d’attacher une voiture de train Vistadome au numéro de train 02123/02124 Deccan Queen Superfast Express. (images : compte Twitter de Raosaheb Patil Danve)

Mumbai-Pune Deccan Queen Superfast Express : ce jour de l’indépendance, Indian Railways ajoutera un autre autocar Vistadome sur la route Mumbai – Pune ! Désormais, les passagers voyageant entre ces deux villes du Maharashtra peuvent profiter de vues panoramiques comme jamais auparavant. A partir du 15 août 2021, le transporteur national a décidé d’attacher une voiture de train Vistadome au numéro de train 02123/02124 Deccan Queen Superfast Express. Selon un communiqué publié par Central Railways, il s’agit de la deuxième voiture Vistadome lancée sur cette ligne ferroviaire. Le premier autocar Vistadome sur cet itinéraire a été introduit par le numéro de train 01007/01008 CSMT Mumbai – Pune – CSMT Mumbai Deccan Express spécial à partir du 26 juin 2021.

La zone ferroviaire centrale a déclaré que compte tenu de l’énorme demande des voyageurs sur cet itinéraire ferroviaire et de la réponse écrasante au premier autocar Vistadome dans le train spécial Deccan Express, il a été décidé par Indian Railways d’attacher un autre autocar Vistadome dans le train. Selon l’horaire, le train numéro 02124 quittera la gare de Pune à 7 h 15 et arrivera à la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) de Mumbai à 10 h 25, tandis que le train numéro 02123 quittera la gare de CSMT à 17 h 10 et arrivera à la gare de Pune. à 20h25.

Le train se compose d’une voiture vistadome, de quatre voitures-sièges climatisées, de neuf voitures-places de deuxième classe, de deux voitures-freins de deuxième classe et d’une voiture-garde-manger. Pour l’autocar Vistadome nouvellement attaché au train numéro 02123/02124, la réservation des billets a été ouverte le 8 août 2021 dans tous les centres PRS ainsi que sur le site officiel de l’IRCTC www.irctc.co.in, selon Central Railways. Seuls les détenteurs de billets de train confirmés seront autorisés à monter à bord de ce train spécial, en respectant toutes les directives, les SOP liées à la pandémie de Covid-19 pendant l’embarquement, le voyage ainsi qu’à destination, a ajouté la zone.

