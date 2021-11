Profitez pleinement d’Apple Fitness + avec ces accessoires pour faire de l’exercice à la maison | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec Apple Fitness + officiellement sorti en Espagne, ce sont les meilleurs accessoires que vous pouvez acheter pour tirer le meilleur parti de la salle de sport virtuelle d’Apple.

Apple Fitness + est désormais disponible en Espagne. La plate-forme d’exercices Apple, qui vient en complément des utilisateurs d’Apple Watch, propose des centaines de programmes d’exercices de toutes sortes, notamment un vélo stationnaire, un tapis roulant ou un rameur.

Mais la plupart des sports disponibles peuvent être pratiqués sans machines qui sont généralement chères ou trouvées dans une salle de sport.

Si ce que vous voulez faire, c’est du sport à la maison et que vous voulez avoir les produits de base pour couvrir tous vos besoins, continuez à lire car cela vous intéresse.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Pour faire du sport en Fitness + vous n’avez besoin que d’une Apple Watch et d’un iPhone, iPad ou Apple TV pour suivre les cours.

Certains cours nécessitent de l’équipement, comme des haltères, un tapis de yoga ou un équipement de musculation. Mais il existe également d’autres accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour pouvoir utiliser ce service plus confortablement.

La base : Apple Watch

Apple Fitness + est un service de paiement mensuel non seulement réservé aux utilisateurs d’iPhone, mais également exclusivement pour les utilisateurs d’Apple Watch.

Étant un complément à l’exercice et à la santé, il est entièrement intégré au système vous permettant de compter les calories, les pas et tous vos mouvements quotidiens.

Vous pouvez acheter n’importe quel modèle d’Apple Watch de la série 3, mais ce sont quelques-unes des montres Apple les moins chères que vous pouvez acheter pour utiliser Fitness +.

Pour écouter les cours : AirPods

AirPods Pro pour 209 € chez MediaMarkt

Si vous ne voulez pas vous réveiller au milieu du quartier en faisant du sport avec Fitness +, puisque les cours ont tendance à être assez bruyants avec des cris de coachs et de la musique électronique ou très entraînante, les écouteurs Apple sont un accessoire parfait.

Les AirPod de deuxième génération, au design original, ne coûtent désormais plus que 139 euros chez Amazon.

Vous avez également les AirPods Pro avec le nouveau boîtier de charge MagSafe (avec les aimants d’alignement) pour 279 euros chez Amazon. Mais vous avez la meilleure offre chez MediaMarkt pour seulement 209 euros.

Vous pouvez également acheter la troisième génération des AirPods, avec un design similaire aux AirPods Pro, pour 195 euros chez MediaMarkt et également chez Amazon.

Prise en charge de l’iPhone et de l’iPad

Prise en charge de toutes sortes de gadgets tels que les tablettes, les mobiles ou les lecteurs de livres électroniques. Réglable en hauteur et en angle qui s’engage même pour prendre moins de place.

Si vous souhaitez utiliser ce service avec votre iPhone ou un iPad, quelle que soit sa taille, vous devrez l’avoir à un angle de vision réglable pour pouvoir faire de l’exercice tout en regardant l’écran.

La meilleure solution est d’avoir un support qui vous offre la possibilité de changer à la fois la hauteur et l’angle de vue. Aussi, s’il supporte le poids d’un iPhone ou d’un iPad, tant mieux.

Le support réglable Gritin C’est l’un des plus populaires sur Amazon en ce moment avec plus de 8 100 avis.

Il ne coûte que 9,59 euros sur Amazon, un prix soldé étant donné qu’il coûte généralement 13,99 euros.

À regarder sur votre téléviseur : Apple TV 4K

Si vous souhaitez regarder des séries Apple TV sur votre téléviseur, c’est sans aucun doute la meilleure option. Il inclut également l’accès aux applications d’autres plateformes telles que Netflix ou HBO.

Si vous cherchez à faire du sport devant la télévision avec Fitness +, vous avez deux options, l’une est d’avoir une Smart TV compatible avec AirPlay 2, qui est généralement disponible dans les modèles à partir de 2019 de Samsung, LG et Sony.

Une autre solution est de se procurer une Apple TV 4K, le lecteur avec des applications de streaming qui inclut AirPlay 2 pour pouvoir voir vos cours sur grand écran.

Le modèle le plus recommandé est l’Apple TV 4K de 32 Go car c’est l’un des moins chers, il a une compatibilité vidéo 4K et il a également la nouvelle télécommande redessinée. Il coûte 199 euros sur Amazon.

Il est également disponible sur MediaMarkt. A la FNAC, il est en vente pour 194 euros, comme cela arrive à PcComponentes, où vous l’obtenez pour 194,99 euros.

Si cela ne vous dérange pas qu’il ne supporte que la haute définition en Full HD, l’Apple TV HD de 32 Go est légèrement moins chère, à seulement 159 euros.

Tapis de yoga

Tapis de yoga Glymnis à 19,99 € sur Amazon

Le tapis de yoga est un produit important à utiliser dans les cours de yoga et de Pilates. Mais pas seulement dans ces activités.

Si vous allez effectuer des exercices de HIIT ou de base, un tapis aidera à empêcher le sol d’être si dur tout en offrant une adhérence.

Le tapis de yoga Glymnis Il est disponible en six coloris différents et le moins cher, en bleu, ne coûte que 19,99 euros.

Il a une épaisseur de 6 mm, un devant texturé et un revers à motif ondulé pour une meilleure adhérence et ne bouge pas.

Haltères

Haltères Active Forever 1-3kg sur Amazon

Pour certains exercices présents dans Fitness + vous aurez besoin d’haltères. La bonne nouvelle est que ce n’est pas dans toutes les classes et que vous pouvez toujours choisir le bon poids en fonction de votre force.

Si vous cherchez un kit de démarrage juste pour exercer une certaine résistance dans vos bras, ce kit de 6 haltères d’Active Forever est pas cher, à seulement 49,99 euros. Comptez sur des haltères de 1kg, 2kg et 3kg.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.