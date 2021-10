Profitez pleinement de Prime

Le Black Friday est presque là. Compte tenu de cela, il est temps de commencer à réfléchir aux types d’offres que vous souhaitez. Nous nous attendons à de bonnes affaires sur toutes sortes de produits différents, y compris des téléviseurs, des appareils domestiques intelligents, des écouteurs, etc. Amazon est un incontournable dans le monde du shopping de nos jours, et en tant que tel, bon nombre de ces bonnes affaires seront disponibles directement auprès d’Amazon lui-même.

Le Black Friday n’a pas lieu avant le 26 novembre, il faudra donc peut-être un certain temps avant que nous commencions à voir les véritables offres du Black Friday. Cela dit, vous n’aurez pas nécessairement à attendre le Black Friday lui-même – de nombreux détaillants commencent à publier leurs critiques plus tôt dans la semaine, et Amazon n’est pas différent.

Peu importe ce que vous recherchez, Amazon devrait avoir une offre pour vous. Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur les offres Black Friday d’Amazon. Et, pour en savoir plus, consultez notre couverture complète du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Offres Amazon Black Friday vs Cyber ​​Monday

Source image : Arnaud Journois/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP/Newscom/The Mega Agency

Traditionnellement, le Black Friday était le meilleur endroit pour obtenir des offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday était réservé aux offres en ligne. Cela, cependant, a changé – et il semble que les deux jours se fondent en un seul événement commercial massif. Amazon en particulier a mené cette charge, compte tenu du fait qu’il ne vend qu’en ligne.

Nous nous attendons à ce que le détaillant commence à publier de bonnes affaires dans les jours précédant le Black Friday. Il est difficile de savoir exactement quelles offres se produiront et quand, donc si vous voyez une bonne affaire le Black Friday, vous devriez appuyer sur la gâchette. Il n’y a aucune garantie qu’il sera disponible le Cyber ​​Monday.

Les offres Amazon Black Friday de l’année dernière

En 2020, le Black Friday était un événement massif – et avec la plupart des gens voulant rester à la maison pendant la pandémie, l’événement était plus important que jamais pour Amazon. Toutes sortes de produits étaient disponibles à prix réduit sur Amazon pour le Black Friday 2020. Notamment, la Ring Video Doorbell 3 et Amazon Echo Show 5 étaient disponibles dans un pack pour 149,99 $, soit 140 $ de réduction. La Ring Video Doorbell Pro elle-même était également disponible à prix réduit – 169,99 $, au lieu de 249,99 $.

Les meilleures offres d’Amazon en ce moment

Vous ne voulez pas attendre le Black Friday ? Amazon propose actuellement de très bonnes affaires. En fait, Amazon a publié un certain nombre d’offres « dignes du Black Friday » qui valent la peine d’être examinées. Voici un aperçu de certains des meilleurs.