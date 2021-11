Lors de négociations climatiques très médiatisées à Glasgow, les pays riches ont fait payer aux pays pauvres une grosse facture. Les pays riches responsables de la pollution qui chauffe le plus la planète ont renié leurs engagements d’aider les pays en développement à s’adapter à un monde en réchauffement.

Cela signifie que les délégués et les militants des endroits les plus vulnérables au changement climatique finiront par payer le prix chez eux après avoir quitté le sommet des Nations Unies sur le climat qui se termine aujourd’hui. Ils devront rassembler des fonds pour de nouvelles infrastructures qui peuvent les protéger de l’élévation du niveau de la mer, des sécheresses dévastatrices ou des tempêtes monstrueuses – ou subir les pertes de vie sans cela.

« Nous trahissons les gens »

« Nous laissons tomber les gens », déclare Harjeet Singh, conseiller principal sur les impacts climatiques pour le Climate Action Network International, un groupe de plus de 1 500 ONG à travers le monde. « Nous trahissons des gens qui attendent tant de leurs dirigeants, de ce processus. Et ce que nous souffrons dans le monde, c’est à cause de 30 ans d’inaction. »

L’un des grands objectifs du sommet de Glasgow, appelé COP26, était d’amener les pays riches à tenir une vieille promesse. Ils ont convenu il y a 12 ans lors d’une autre conférence sur le climat à Copenhague que d’ici 2020, ils consacreraient 100 milliards de dollars par an à l’action climatique dans les pays en développement. Cela ne s’est pas produit, note le texte final des accords de Glasgow « avec un profond regret ».

Au début des négociations, un bloc de négociateurs d’Afrique et d’environ deux douzaines d’autres pays en développement a appelé les pays riches à fournir au moins 1,3 billion de dollars par an pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique d’ici 2030. D’autres ont demandé 500 milliards de dollars sur cinq ans, et cette moitié des financements vont à l’adaptation. En fin de compte, un accord a été conclu lors du sommet pour au moins doubler le financement spécifiquement pour l’adaptation.

Les pays riches n’ont jusqu’à présent déboursé qu’environ 80 milliards de dollars par an en financement climatique. Et seulement un quart des financements est consacré aux efforts d’adaptation au changement climatique. Historiquement, la plupart des fonds ont été consacrés à aider les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, par exemple en passant aux énergies renouvelables ou en promouvant l’efficacité énergétique. C’est important, bien sûr. Mais avec le changement climatique qui alimente déjà les tempêtes, les incendies de forêt, les sécheresses et autres catastrophes, il devient de plus en plus urgent de trouver des moyens de s’adapter.

« La réalité est que le génie est déjà sorti de sa bouteille », déclare Saliha Dobardzic, spécialiste principale du changement climatique au Fonds d’adaptation, qui est administré par la Banque mondiale et accorde des subventions climatiques aux pays en développement. Le fonds, qui est antérieur à l’objectif de 100 milliards de dollars de financement climatique, a levé un montant record de 356 millions de dollars de nouvelles promesses de dons lors de la COP26. « Les impacts du changement climatique sont observés et ressentis partout dans une certaine mesure – et faire face, vivre et s’adapter à cela nécessite des ressources. »

« Le génie est déjà sorti de la bouteille »

L’adaptation peut ressembler à des maisons rénovées pour mieux résister à la prochaine tempête, les élevant au-dessus des eaux de crue ou les isolant des éléments. Cela pourrait inclure des systèmes d’alerte précoce dans des endroits qui n’en avaient pas afin que les résidents aient plus de temps pour se préparer ou fuir.

Les prévisions peuvent également aider les agriculteurs à continuer de nourrir leurs communautés. Singh a travaillé avec des agriculteurs en Gambie et en Inde pour adapter les pratiques agricoles à des conditions météorologiques plus imprévisibles. Lorsque les pluies arrivent tard, par exemple, les agriculteurs peuvent se tourner vers des semences qui peuvent pousser dans un laps de temps plus court. Et ils se tournent vers des cultures qui retiennent plus d’humidité dans le sol. « Ce genre de choses se produisent, mais ce qu’il faut maintenant, c’est de l’argent pour étendre ces options », a déclaré Singh.

L’argent qu’il faudra réellement pour préparer les pays en développement aux conséquences du changement climatique est entre cinq et dix fois supérieur aux finances publiques actuellement disponibles, selon un rapport des Nations Unies publié plus tôt ce mois-ci. Et ces coûts devraient gonfler. Le prix à payer pour les pays en développement pour s’adapter au changement climatique pourrait atteindre 300 milliards par an d’ici la fin de la décennie, selon le rapport de l’ONU.

Un militant pour le climat porte un masque facial avec un message #perte et dommages alors qu’il proteste lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow le 12 novembre 2021. Photo par ANDY BUCHANAN/. via .

Les pays en développement paient pour un problème qui leur a été transmis, pour la plupart, par des nations plus riches. La Chine est actuellement le plus gros pollueur climatique, suivie des États-Unis. Mais historiquement, les États-Unis ont émis presque deux fois plus de pollution au dioxyde de carbone que la Chine depuis le début de la révolution industrielle. Les petits pays en développement en première ligne du changement climatique sont responsables d’une part beaucoup plus petite des émissions. Sur une base par habitant en 2018, l’Américain moyen était responsable de près de 10 fois plus d’émissions de dioxyde de carbone piégeant la chaleur qu’une personne vivant dans un petit État insulaire du Pacifique.

« De toute évidence, les économies avancées du Nord global sont celles qui ont causé la plupart de ce que nous vivons en termes de changement climatique », déclare Henry Neufeldt, rédacteur en chef du rapport de l’ONU sur l’adaptation. « Les pays en développement méritent de recevoir un soutien. »

Pour aggraver les choses, les négociateurs n’ont également pas réussi à atteindre un autre objectif clé à Glasgow. Les plans des pays pour réduire la pollution par les gaz à effet de serre, jusqu’à présent, ne sont toujours pas assez bons pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius, un seuil considéré comme critique pour éviter les impacts climatiques catastrophiques. Pour ce faire, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient diminuer de près de moitié (par rapport aux niveaux de 2010) d’ici la fin de la décennie. Les pays devaient venir à Glasgow avec des plans accélérés pour réduire leurs émissions. En comptant tout cela, les émissions mondiales devraient encore dépasser les niveaux de 2010 cette décennie, mais pas aussi fortement qu’elles l’auraient fait sans ces nouveaux engagements.

Cet échec à réduire les émissions rend l’adaptation encore plus difficile. Compte tenu des engagements actuels de réduction des émissions, le monde se dirige vers un avenir où plus de 70 pour cent des côtes du monde connaîtront une élévation du niveau de la mer supérieure à deux tiers de pied. Lorsque l’eau de mer s’infiltre sur le rivage, elle inonde les maisons des gens, parfois de façon permanente. Il contamine les sources d’eau potable. Et cela permet aux vagues dangereuses de faire plus de dégâts aux communautés lorsque les cyclones frappent.

Brianna Fruean, membre samoane des Pacific Climate Warriors, tenant un sac de graines d’espoir livré à la COP26 par la marionnette syrienne Little Amal lors de la COP26 le 9 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse.Photo de Ian Forsyth/.

Samoa, une petite nation insulaire où 70 pour cent de la population vit à seulement 1 km de la côte, a reçu une subvention de 8,7 millions de dollars en 2012 du Fonds d’adaptation pour faire face à certains de ces impacts. L’initiative a conduit à de nouvelles digues pour se prémunir contre l’empiétement de l’eau – ainsi qu’à plus de routes pour faciliter l’évacuation des personnes à l’intérieur des terres lorsque les cyclones frappent.

Pourtant, il y a plus de travail à faire. De nombreux objectifs des initiatives étaient « trop ambitieux », selon un rapport d’évaluation de 2018. Un objectif initial était de construire ou d’améliorer 80 km (environ 50 miles) de routes côtières, mais le budget n’a finalement été suffisant que pour 30 km de routes pour un coût d’environ 3 millions de dollars. Ce qui est plus inquiétant, c’est que ces routes sont toujours confrontées à un avenir incertain alors que le changement climatique aggrave les tempêtes, les inondations et l’érosion côtière. Les routes devront probablement encore être résistantes au climat avec des normes de construction mises à jour, selon le rapport.

Le projet de Samoa a également abouti à un « manuel » pour guider la réinstallation potentielle des zones dangereuses à l’avenir. Être forcé d’abandonner leurs maisons est le pire des scénarios climatiques pour de nombreuses communautés des petites nations insulaires qui perdent des terres au profit de la mer. Ils ont fait pression pour obtenir des financements pour des efforts non seulement pour s’adapter, mais aussi pour récupérer les pertes causées par les dommages climatiques permanents. Pour ces personnes qui risquent de tout perdre à cause des catastrophes causées par le climat, Singh dit, « il s’agit du soutien pour redémarrer et reconstruire ma vie ».

L’Alliance des petits États insulaires à la COP26 a proposé de créer un processus autonome pour le financement des « pertes et dommages ». Cela a finalement été retiré du texte de la décision (bien que l’Écosse se soit engagée de manière indépendante à donner 2 millions de livres sterling).

« Les pays riches continuent de bloquer et d’ignorer les besoins des personnes vulnérables qui souffrent actuellement », a déclaré Singh. « Les gens perdent leur maison maintenant, ils ont besoin de soutien maintenant. »