Profondeur de l’effectif des Los Angeles Lakers 2021/22

ESPN a récemment fait une publication sur Instagram dans laquelle ils parlaient de “profondeur” en faisant référence au personnel de Les Lakers de Los Angeles. Ils ont placé dix joueurs, cinq au-dessus faisant clairement référence aux titulaires possibles (ou au moins à ceux appelés à avoir plus de minutes de départ) et cinq autres au-dessous (les soi-disant remplaçants, qui vous donnent la profondeur de banc à laquelle ils se sont référés).

La profondeur des Lakers est sauvage – Et ce n’est même pas toute leur liste – pic.twitter.com/s9zxciwlaw – NBA sur ESPN (@ESPNNBA) 30 août 2021

Titres

Ainsi, personne ne doute du top cinq. Quatre futurs Hall of Famers comme Russell Westbrook, James Lebron, Carmelo Anthony et Anthony Davis. Le cinquième en question est Wayne Ellington, celui qui porte le moins de nom, mais qui est appelé à être un homme clé.

Il a un coup sûr de 42,2 en triple, ce qui devrait beaucoup aider l’équipe à ouvrir des espaces avec les pénétrations de Westbrook ou LeBron ou offrir des alternatives au pick-and-roll avec Anthony Davis.

Quai

Si on va sur le banc, on a trois noms qui s’appellent clairement pour donner à l’équipe plus de cohérence défensive. Deux à l’intérieur comme Dwight Howard et Marc Gasol (tous deux ont été défenseurs de l’année NBA) et un autre à l’intérieur comme Rajon Rondo (doit donner de l’intensité à l’attaque et à la défense dans les minutes disponibles).

En revanche, il y a deux jeunes noms appelés à contribuer, et beaucoup, en attaque : Talen Horton Tucker et Malik Monk.

Ce dernier a grandement amélioré son tir depuis la campagne des rookies et l’an dernier, il était en moyenne de 40 % de l’extérieur. Horton Tucker a prouvé l’an dernier qu’il était capable de jouer un rôle important, il a décroché un beau contrat et maintenant il doit le prouver. Bref, un mélange de vétérans et de jeunes dans une grande équipe qui va sûrement acquérir une pièce complémentaire de plus pour se battre à nouveau pour remporter le ring NBA.