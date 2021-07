ProfoundBio, dirigé par des vétérans de SeaGen et co-implanté en Chine et à Seattle, lève 55 millions de dollars

Baiteng Zhou, PDG de ProfoundBio. (ProfoundBio Photo)

ProfoundBio, basé à Woodinville, Washington, et à Suzhou, en Chine, a levé 55 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A pour faire avancer ses programmes de développement de nouveaux agents anticancéreux.

La société est dirigée par des vétérans du géant de la biotechnologie SeaGen, basé à Bothell, dans l’État de Washington. Baiteng Zhao, PDG et président du conseil d’administration, et Tae Han, président et directeur de l’exploitation, sont tous deux d’anciens directeurs associés de SeaGen, tandis que le CTO Xiao Shang est un ancien scientifique principal.

ProfoundBio développe de nouveaux conjugués anticorps-médicament, une technologie qui est le pilier des efforts de développement de médicaments de SeaGen. De tels agents ont deux composants : un anticorps qui se concentre sur une cible dans le corps, telle qu’une molécule présente sur les cellules tumorales, et un composé actif, tel qu’une toxine qui tue les cellules.

“Le financement supplémentaire nous permettra de renforcer et d’étendre davantage notre capacité de R&D intégrée, de développer et d’élargir notre portefeuille de produits innovants et de nous préparer à plusieurs soumissions IND en 2022 et au-delà”, a déclaré Zhao, faisant référence aux soumissions de nouveaux médicaments d’investigation à l’US Food. et Drug Administration, une étape clé avant de procéder à un essai clinique.

En plus de développer des conjugués anticorps-médicament, la société a un programme de développement d’engageurs de lymphocytes T, une classe de composés d’immunothérapie. Le site Web de ProfoundBio répertorie 11 programmes précliniques actifs pour les tumeurs solides, dont dix pour les conjugués anticorps-médicament et un pour un engageur de cellules T.

La FDA approuve un nombre croissant de conjugués anticorps-médicament. Deux ont été développés par SeaGen, qui commercialise Padcev pour traiter le cancer de la vessie et Adcetris pour certains cancers du sang. La plate-forme de conjugués anticorps-médicament a été une aubaine pour SeaGen, qui compte aujourd’hui plus de 1 800 employés et a étendu ses activités en Europe et en Californie depuis sa création en 1997.

Le tour de financement de ProfoundBio a été mené par Lilly Asia Ventures, qui était à l’origine une filiale du géant pharmaceutique Eli Lilly and Company, mais qui est maintenant une société de gestion d’investissement indépendante avec des bureaux à Shanghai, Hong Kong et Palo Alto. Le cycle a été co-dirigé par LYFE Capital, avec la participation de Sequoia Capital China et Oriza. K2VC, Gaorong Capital et Chang’an Capital ont également participé à la ronde.