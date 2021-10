PROG Stock: 7 choses à savoir sur la progéniture de Biotech Penny Stock alors que les actions explosent aujourd’hui

L’une des actions brûlantes qui continue d’être sur le radar des investisseurs aujourd’hui est Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME). Cette action biotechnologique a été sujette à des mouvements démesurés dans le passé. L’action PROG est une action qui a bondi de manière parabolique, puis a chuté à plusieurs reprises au cours du mois dernier.

Pourquoi?

Eh bien, Progenity est une entreprise qui a été identifiée par les investisseurs de détail comme un short squeeze potentiel. Sur notre liste des meilleures actions à court terme la semaine dernière, l’action PROG s’est classée n ° 2 sur la liste. Le taux des frais d’emprunt de la société et les ratios d’intérêt à court terme d’un peu moins de 40 % semblent avoir incité les investisseurs à considérer cette action comme l’un des meilleurs candidats à la vente à court terme.

En effet, toute action avec ce niveau d’intérêt à découvert est susceptible de générer une intrigue importante parmi les investisseurs de détail. Ceux qui recherchent la prochaine compression ont recherché des pièces telles que les meilleures transactions à court terme en ce moment. En conséquence, le mouvement de 40% de l’action PROG aujourd’hui n’est pas nécessairement une surprise pour beaucoup.

Cela dit, penchons-nous sur certaines choses que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur Progenity.

Ce qu’il faut savoir sur PROG Stock

Progenity est une société de biotechnologie basée en Californie qui fournit des produits de tests moléculaires aux États-Unis. Parmi les produits les plus populaires de la société figurent les tests de dépistage prénatal non invasifs. Ces tests dépistent les anomalies chromosomiques chez les bébés à naître, en se concentrant sur la détection précoce pour les femmes enceintes. Le pipeline de Progenity comprend des thérapies pour les troubles gastro-intestinaux ainsi que d’autres traitements. De plus, la société propose des tests de pathologie moléculaire tels que les services de test PCR Covid-19. Ce facteur, entre autres, a vu l’action PROG se négocier à son plus haut niveau l’année dernière. Actuellement, l’action PROG se négocie à environ 2,14 $ par action, ce qui est nettement inférieur à son sommet de 52 semaines de 9,48 $ par action.

