PROG Stock a encore sept quarts pour inverser son taux de combustion

Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME) est une société de biotechnologie basée à San Diego qui se spécialise dans la santé gastro-intestinale et la biothérapie orale. À l’heure actuelle, l’entreprise n’a aucun revenu réel à proprement parler et brûle de l’argent. Si Progenity peut réduire son taux de combustion, le stock de PROG pourrait avoir une chance de rebondir.

Depuis le début de l’année (YTD), l’action a baissé de 48,78%, passant de 5,31 $ à la fin de l’année dernière à 2,72 $ au 20 octobre. Cela ne se reflétera pas très bien sur la société.

Cependant, l’action semble avoir touché le fond le 20 août, lorsqu’elle a atteint 67,4 cents par action. Depuis, il augmente lentement. Si l’entreprise peut réduire son taux de consommation de liquidités, l’action PROG pourrait avoir une chance de progresser encore plus.

Où en sont les choses maintenant

En ce qui concerne les bonnes nouvelles, cela ne fait pas de mal que Progenity a récemment annoncé avoir reçu quatre brevets. Ceux-ci étaient liés à ses technologies ingérables pour l’administration de produits thérapeutiques via le tractus gastro-intestinal (GI).

En conséquence, Progenity affirme avoir maintenant 96 familles de brevets. Cela comprend 180 brevets délivrés et plus de 220 demandes en instance. Ces brevets concernent l’administration de médicaments, l’échantillonnage gastro-intestinal et le diagnostic. Ils couvrent également les maladies, les protéines et les outils, méthodes, tests et diagnostics moléculaires.

C’est bien, mais jusqu’à présent, cet énorme portefeuille n’a généré aucun revenu réel. La société espère que ces brevets récents pourront être utilisés par une grande société pharmaceutique. Par exemple, un brevet intitulé « Dispositif ingérable pour l’administration d’un agent thérapeutique au tractus gastro-intestinal » et d’autres brevets connexes pourraient être candidats pour plusieurs grandes entreprises pharmaceutiques.

Par exemple, Progenity travaille en étroite collaboration avec AbbVie (NYSE :ABBV). L’un de ses brevets est en cours de test pour l’administration d’Humira dans une version gélule ingérable du médicament qui soulage la maladie de Crohn modérée à sévère.

Progenity a également une capsule pour l’un des Novo Nordisk (NYSE :NVO) médicaments appelés Saxenda (pour la perte de poids excessif) et Victoza (pour le diabète de type 2).

Cash Burn à la descendance

Le problème de l’entreprise est son énorme taux de consommation de liquidités jusqu’à ce que l’un de ses brevets commence à générer de gros revenus. Au cours des six derniers mois, selon le dernier 10-Q, Progenity a subi une perte de flux de trésorerie d’exploitation de 84,25 millions de dollars.

Cela peut être vu à la page 5 de son dernier 10-Q dans son état des flux de trésorerie consolidé. Après déduction des dépenses en capital de 853 000 $, sa consommation totale de trésorerie au cours des 6 premiers mois était de 85,1 millions de dollars.

Cela ne peut évidemment pas continuer. D’une part, Progenity n’avait que 65,991 millions de dollars sur son bilan. Cela ne durera pas encore six mois.

En conséquence, la société a à la fois levé plus d’argent et indiqué qu’elle allait réduire ses dépenses en espèces. Depuis la fin du deuxième trimestre, Progenity semble avoir levé 60 millions de dollars supplémentaires en fonds propres. Cela a été fait en deux tranches de capitaux propres de 40 millions de dollars et 20 millions de dollars à 1 $ et 1,50 $ par action, respectivement. Je soupçonne qu’il devra peut-être continuer à faire au moins une autre augmentation de capital.

De plus, le 12 août, lorsque la société a publié ses résultats du deuxième trimestre, Progenity a déclaré qu’elle allait réduire ses dépenses. Il a indiqué que ces mesures entraîneraient des économies de coûts d’environ 97 millions de dollars sur une base annuelle.

Que se passera-t-il avec PROG Stock

Faisons donc le calcul. À l’heure actuelle, le taux de combustion est de 85,1 millions de dollars tous les six mois, ou 170 millions de dollars par an. La société affirme qu’elle réduira ce montant de 97 millions de dollars à 73,2 millions de dollars. Il disposait de 66 millions de dollars en espèces et l’a augmenté de 60 millions de dollars supplémentaires à 126 millions de dollars.

Cela signifie qu’il peut durer un peu plus de 1,72 an (126 millions de dollars / 73,2 millions de dollars), soit près d’un an et neuf mois en termes de consommation nette de trésorerie. Et c’est sans tenir compte des frais de la levée de fonds et des coûts de friction mettant en jeu les 97 $ de réduction des coûts.

Cela pourrait avoir un impact bénéfique sur le stock PROG, surtout si le marché pense que la réduction des coûts commencera immédiatement et sera utile.

Que faire avec PROG Stock

Lorsque Progenity publiera ses résultats du troisième trimestre, les analystes porteront une attention particulière à son taux de consommation de trésorerie. Si la société peut montrer que ses revenus augmentent et que ses flux de trésorerie négatifs continus s’améliorent, il est possible que le marché pousse le titre à la hausse.

Le problème est qu’à 2,72 $, l’action reflète déjà beaucoup de ces bonnes nouvelles prévues. Néanmoins, pour l’instant, l’entreprise semble avoir un plan qui peut durer un an et trois quarts. Cela lui donne donc une laisse pour travailler et mettre de l’ordre dans sa loi financière.

