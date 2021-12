Prog Stock doit encore baisser pour devenir un investissement viable

Le sentiment baissier augmente pour Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME) après une course de rêve. Les actions de la société de biotechnologie ont augmenté de 146,42 % au cours des trois derniers mois. L’année dernière, la société est devenue publique à 15 $ par action et a vu son prix chuter en dessous d’un dollar, gagnant la tristement célèbre étiquette « penny stock ». Cependant, les actions sont en larmes depuis septembre.

Source : Shutterstock

Les actions de descendance gagnent du terrain en tant que choix populaire parmi les investisseurs de détail. Alors que sa valeur continue d’augmenter, sa popularité en ligne a également augmenté régulièrement au fil du temps. La descendance était l’un des symboles les plus fréquemment mentionnés sur Reddit forums en novembre. Nous sommes presque un an dans le phénomène de stock de mème. Par conséquent, les investisseurs comprendront ce que cela signifie pour un téléscripteur de devenir populaire sur les plateformes de médias sociaux.

L’action PROG est devenue une cible privilégiée pour les investisseurs qui négocient principalement sur la dynamique plutôt que sur les fondamentaux. On pourrait soutenir que l’enthousiasme des investisseurs de détail combiné au potentiel d’une courte compression est ce qui motive cette course haussière. Cependant, tout n’est pas négatif. Les entreprises de l’espace Reddit obtiennent des fonds pour financer des redressements ou étendre leurs opérations. Mais l’action PROG a besoin de plus que l’élan de Reddit pour soutenir cette course haussière.

L’intérêt à court terme est une raison clé pour investir dans celui-ci

Selon les dernières données, l’action PROG a un intérêt à découvert de plus de 15% sur le flottant. Bien qu’il ne soit pas aussi élevé que les 27 % signalés le 15 octobre, il reste important. Un intérêt court supérieur à 10 % peut être considéré comme très élevé.

L’intérêt à découvert élevé est souvent considéré comme un signal d’alarme pour les investisseurs. Mais le concept est en train de changer à cause de Redditors. Habituellement, un intérêt court élevé est un indicateur pour que les investisseurs restent à l’écart. Cependant, en raison de l’impact de Reddit, cela signifie désormais également que des gains à court terme sont disponibles en cas de pénurie.

Du côté de l’entreprise, Progenity se concentre sur l’application de sa technologie exclusive de dispositifs ingérables en combinaison avec la fourniture de thérapies approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) sans risque. Ce faisant, ils cherchent à combler un besoin clinique exceptionnel non satisfait pour les personnes diagnostiquées avec une maladie inflammatoire de l’intestin.

Progenity a rapporté des données de vérification clinique pour son test développé en laboratoire pour exclure la prééclampsie Preecludia, actuellement en cours de développement. Avec une valeur prédictive négative (VAN) observée de 98 %, Progenity pense que ce nouvel outil pourrait devenir le premier du genre à aider à trier les cas possibles de prééclampsie dans les hôpitaux américains. La prééclampsie est une maladie dangereuse qui débute après 20 semaines de grossesse et provoque une hypertension artérielle. Si elle n’est pas traitée, cette condition peut entraîner des complications graves et même mortelles pour la mère et le bébé. Par conséquent, il existe un énorme marché adressable que l’entreprise peut exploiter.

Les finances laissent beaucoup à désirer

Progenity a déclaré une perte nette de 43,7 millions de dollars au troisième trimestre et n’a enregistré que 182 000 dollars de revenus. Ces chiffres sont améliorés par rapport aux 52 000 $ de revenus et à une perte nette de 47 millions de dollars enregistrés l’an dernier. Mais l’entreprise n’est pas près de réaliser des bénéfices de sitôt.

Le titre a été volatil ces dernières semaines, mais il y a quelques signes d’optimisme à long terme. La société a obtenu quatre brevets liés à son système d’administration du tractus gastro-intestinal à des fins thérapeutiques. Cela aidera énormément son résultat net. De plus, ils ont lancé plusieurs mesures de réduction des coûts pour améliorer encore plus la rentabilité. La société de biotechnologie dispose d’un solide pipeline avec plus de 220 demandes de brevet en instance et 180 brevets. Il parie sur son système unique d’administration de médicaments pour accroître ses bénéfices à l’avenir.

Cependant, les données financières indiquent que les choses évoluent lentement. Par conséquent, les investisseurs à la recherche de gains à court terme trouveront celui-ci attrayant. Mais les investisseurs axés sur la valeur continueront de rester à l’écart de celui-ci.

L’avenir est vague pour le stock PROG

La descendance et d’autres stocks de mèmes doivent beaucoup à Reddit cette année. Tirées de l’obscurité, ces sociétés sont devenues des sensations du jour au lendemain. Les analystes qui espèrent un retour des cours des actions sur Terre sont déçus. Pendant ce temps, les entreprises elles-mêmes mobilisent des capitaux pour financer leur croissance future.

Cependant, la résistance de toute action dépend de la force fondamentale. Reddit peut maintenir les prix élevés pendant un an ou deux. Mais le succès à long terme dépendra de la capacité de l’entreprise à générer elle-même des revenus significatifs. S’il n’y parvient pas, le stock s’essoufflera. C’est maintenant une question de quand, pas si.

Par conséquent, investir dans une telle entreprise devient une entreprise coûteuse. Si vous souhaitez trader celui-ci, il est préférable de n’investir qu’une petite somme. Étant donné que l’intérêt à court terme diminue, les Redditors pourraient ne pas mordre. Et bien que le portefeuille de produits soit séduisant, il faudra du temps pour que l’entreprise devienne rentable. Cela peut signifier détenir des actions PROG pendant longtemps avant que votre investissement ne porte ses fruits. Ce n’est pas un luxe que la plupart des investisseurs peuvent se permettre.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.