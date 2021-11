PROG Stock est un pari risqué en raison du dernier pari de R&D

Actions de biotechnologie en difficulté, Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME), ont été assez en retard ces derniers temps. L’action PROG a été un favori des mèmes et a grimpé de plus de 140% en valeur au cours des deux derniers mois. De plus, la société a subi une transformation stratégique et semble se concentrer au laser sur la commercialisation de son portefeuille de produits. Cependant, ce changement de stratégie est incroyablement risqué car il n’aurait pas son portefeuille de tests sur lequel se rabattre en cas d’échec.

La descendance avait été à la traîne pendant la majeure partie de l’année jusqu’à ce qu’elle attire l’attention des commerçants de détail.

L’objectif principal est son test appelé Preecludia, une nouvelle façon innovante de dépister la prééclampsie. La prééclampsie est un trouble de la tension artérielle dangereux qui affecte les femmes enceintes. C’est la deuxième cause de mortalité maternelle aux États-Unis

La progéniture mise essentiellement sur Preecludia, une stratégie qui pourrait revenir plus tard. Voici pourquoi.

Performances pré-pandémiques

La majorité des produits actuels de la société sont axés sur les tests génétiques et de grossesse administrés par sa filiale Avero Diagnostics. Leur volume de tests était sur une trajectoire positive avant que la pandémie ne joue les trouble-fêtes. Bien qu’ils aient partiellement compensé la perte de revenus avec les tests Covid-19, il s’agissait d’une entreprise nettement moins rentable que ses produits existants.

Par la suite, les ventes ont diminué d’environ 50 % en raison d’une baisse massive des volumes au cours de la dernière année. De plus, les marges brutes de Progenity ont également subi un impact substantiel, passant de 30% à un niveau négatif. De plus, les pertes d’exploitation nettes de la société se sont élargies d’une marge importante. La baisse des revenus a également eu un impact majeur sur ses flux de trésorerie, pesant sur ses initiatives de R&D existantes.

Progenity devra doubler son volume de tests et améliorer considérablement ses marges pour générer à nouveau des profits. Même s’il réduit ses dépenses de R&D, il devra augmenter significativement son chiffre d’affaires pour redevenir rentable. Naturellement, il mise beaucoup sur ses nouveaux produits, comme Preecludia, pour le sortir de son gâchis actuel.

Cependant, il faudra probablement des années avant que ces nouveaux produits aboutissent à des revenus significatifs.

Le virage stratégique de Progenity

Comme mentionné précédemment, l’entreprise connaît un changement radical dans son activité. Dans le cadre de ce plan, il cédera Avero et fermera son laboratoire de génétique dans le Michigan. Cela signifie essentiellement qu’elle ne vendra aucun de ses produits existants à ses clients et qu’elle passera à une biotechnologie en phase de développement.

Son plus gros pari est Preecludia, que Progenity estime avoir une opportunité de marché de près de 3 milliards de dollars. La prééclampsie touche près de 700 000 femmes aux États-Unis. Le test devrait être en mesure de distinguer la prééclampsie d’autres conditions. De plus, la société a récemment reçu un brevet relatif au test et a terminé une étude de validation.

Cependant, il y a plusieurs points d’interrogation quant à son développement.

Tout d’abord, sans laboratoire pour les tests, l’entreprise devra trouver un partenaire à long terme avant de commercialiser le produit. Deuxièmement, il n’est pas clair si le test sera couvert par l’assurance et quand les patients devront le faire.

Le résultat sur le stock PROG

Avant la pandémie, Progenity n’était pas un gros générateur d’argent par aucun effort d’imagination. Cependant, la plupart des investisseurs préféreraient toujours investir dans cette entreprise plutôt que dans la «nouvelle» Progenity. Désormais, Progenity se concentre entièrement sur un portefeuille de produits non diversifié qui pourrait être préjudiciable à long terme.

Bien que le pari de Preecludia puisse porter ses fruits à long terme, à ce stade, il semble peu probable qu’il puisse à lui seul renverser la fortune de Progenity.

Par conséquent, il est préférable d’éviter le stock PROG pour le moment.

