Programmation : le quiz indien devient le plus grand concours au monde

Au fil des ans, le CodeVita a continué à susciter un intérêt croissant de la part des étudiants. Il n’y avait aucune qualification pour participer à CodeVita, tant que quelqu’un était un étudiant universitaire.

La semaine dernière, Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé que la neuvième saison de TCS CodeVita, un quiz pour étudiants, avait remporté le titre Guinness World Records en tant que plus grand concours de programmation informatique au monde, avec 136 054 participants de 34 pays.

«Le concours TCS CodeVita 2021 a invité des étudiants du monde entier à opposer leurs compétences en programmation. Les gagnants sont repartis avec des prix en espèces et des offres de stage pour travailler directement avec les leaders technologiques de TCS », a déclaré le major du logiciel dans un communiqué.

Nouvelles connexes

Nifty pourrait atteindre 16 400 d’ici septembre, Bank Nifty pourrait grimper de 11 % à 38 600 ; Découvrez les meilleurs choix d’actions d’ICICI Direct Eicher Motors, Sun Pharma, Cadila, TCS, BPCL, Burger King, Pfizer, PNB Les actions immobilières en point de mire Le PDG de TCS, Rajesh Gopinathan, tire un salaire de Rs 20,36 cr au cours de l’exercice 21

« Bien avant que des mots comme hackathon ne deviennent courants, TCS avait vu le potentiel de la programmation en tant que sport et cela avait inspiré TCS CodeVita », a déclaré Ananth Krishnan, CTO, TCS. «Ce concours alimente une passion pour la programmation chez de jeunes brillants.»

TCS CodeVita, qui en est maintenant à sa deuxième décennie et est devenu un concours de quiz de classe mondiale, avait commencé en 2007 en tant que « confusion d’idées interne ». « Une fois que cette confiture est devenue populaire, nous avons pensé comment faire de TCS un lieu de travail amusant ? Cela a conduit à un concours de programmation au sein de TCS. À cette époque, la société a construit la plate-forme appelée TCS Top-10 Coder. Il a connu une réponse formidable et bientôt la CodeVita est née », a déclaré Krishnan.

“En 2010, il y avait déjà environ un million d’étudiants qui étaient sur le réseau TCS et nous avions donc tous les ingrédients et bientôt nous avons lancé le CodeVita en tant que concours externe”, a ajouté Krishnan. « Pendant les deux premières années, c’était une compétition par équipe, et je pense qu’elle est entrée dans le Limca Book of Records en 2014 comme la plus grande compétition de programmation par équipe en Inde.

Au fil des ans, le CodeVita a continué à susciter un intérêt croissant de la part des étudiants. Il n’y avait aucune qualification pour participer à CodeVita, tant que quelqu’un était un étudiant universitaire.

Et puis c’est devenu mondial.

Récemment, TCS a contacté le Guinness World Records et ils ont dit qu’ils avaient entendu parler de ce concours de quiz. « Après le processus d’audit, l’équipe Guinness a reconnu que TCS CodeVita est, de loin, le plus grand concours de quiz de programmation au monde », a déclaré Krishnan.

Ce concours alimente également le pipeline de talents de TCS, bien que Krishnan ait déclaré que les gagnants pourraient ne pas avoir de préférence particulière.

Le champion de cette année, Ben Alexander Mirtchouk du Stevens Institute of Technology, New Jersey, est le tout premier vainqueur américain de la compétition. Le 1er finaliste était Václav Volhejn, étudiant à l’ETH Zürich en Suisse, et le 2ème finaliste était Ali Khosravi de l’Université de New South Wales à Sydney, Australie.

Ces trois étudiants ont reçu des prix en espèces de 10 000 $, 7 000 $ et 3 000 $, respectivement, et se sont vu offrir la possibilité de faire un stage directement avec l’un des leaders technologiques de l’entreprise.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.