Programmation TV: les meilleures applications de guide TV pour la TNT, Movistar +, Vodafone TV et plus | La technologie

Les années où nous n’avions que quelques chaînes parmi lesquelles choisir sont révolues depuis longtemps. Aujourd’hui, nous avons d’innombrables chaînes sur la TNT, et les personnes qui ont loué un service de télévision payante, comme Movistar +, Vodafone TV, Orange TV et d’autres alternatives, ont encore plus de chaînes. Et tout cela sans compter sur les services de streaming, bien sûr.

L’offre de contenu que nous avons à notre disposition aujourd’hui est vraiment formidable, et cela présente des avantages et des inconvénients.

D’une part, nous avons beaucoup plus d’alternatives à choisir, donc il y a sûrement quelque chose qui nous intéresse. Mais, d’un autre côté, étant donné le grand nombre de canaux qu’il y a, il est difficile de savoir quel contenu ils mettent dans chacun d’eux pour ne pas rater le film qui nous plaît, notre série préférée, ce documentaire dont nous avons très bien entendu parler ou l’émission qui nous passionne.

Lors de l’achat d’un nouveau téléviseur, vous devez prendre en compte un certain nombre d’aspects.Dans ce rapport, nous expliquons le top 10 pour bien faire les choses.

Bien que tout soit dans les guides télévisuels fournis par le menu de notre Smart TV ou le décodeur du service que nous avons contracté, le contrôle de la télévision ne nous facilite pas les choses et ils sont souvent difficiles à consulter. De plus, même si vous savez qu’ils vont montrer quelque chose que vous voulez voir, vous finissez souvent par oublier et à la fin vous le manquez.

Heureusement, la technologie est là pour nous aider, et grâce à elle, nous pouvons éviter tous ces problèmes. Il existe plusieurs applications de guide TV pour Android et iOS dans lesquelles vous pouvez consulter la programmation TV de manière confortable et simple directement depuis votre mobile.

Et non seulement ils nous disent ce qu’ils mettent à la télévision aujourd’hui (que ce soit la TNT, Movilstar +, Vodafone TV, Orange TV et plus), mais ils ont également des fonctions supplémentaires pour vous fournir plus d’informations sur le contenu ou la possibilité de programmation. rappels pour ne pas nous laisser voir ce que nous voulons.

Voici une sélection de les meilleures applications de guide TV pour iOS et Android. Sur Google Play et l’App Store, vous pouvez en trouver d’innombrables, mais pour faire notre liste, nous n’avons choisi que les meilleurs, ceux qui reçoivent des mises à jour en temps opportun et sont faciles à utiliser.

Dans les années 50 du siècle dernier, les premiers téléviseurs à tube étaient très différents des panneaux LED et OLED modernes que nous utilisons aujourd’hui. Comment fonctionne une télévision?

Programme TV: applications de guide TV

Mon guide TV

Mon guide TV est l’une des meilleures applications de programmation télévisée actuellement disponibles. Il a une interface claire, intuitive et facile à utiliser, il ne faudra donc pas longtemps pour s’en emparer.

Il vous offre la possibilité de consulter la programmation par chaînes ou d’accéder au gril pendant des jours et des heures, afin que vous puissiez choisir l’option qui vous convient le mieux. Dans l’onglet Chaînes, vous verrez la liste des chaînes, qui vous montre par défaut les chaînes généralistes de la TNT, bien que vous ayez la possibilité de créer facilement votre liste personnalisée.

Pour cela, cliquez sur Favoris pour localiser les chaînes que vous aimez à travers les catégories, comme autonome, international, documentaire, cinéma, enfants ou sport. Il existe des chaînes de la TNT et de Movistar +, Vodafone TV, Orange TV et plus, et pour les contrôler, il vous suffit de les ajouter à vos favoris en appuyant sur l’étoile. Et si à tout moment vous souhaitez supprimer une chaîne, vous pouvez le faire à partir de l’option Modifier.

Dans la vue de la liste des chaînes, vous pouvez voir ce qu’elles diffusent dans chacune d’elles en temps réel, Mais si vous souhaitez consulter l’horaire de la journée ou des prochains jours, il vous suffit de cliquer sur le logo.

Mon guide TV vous permet également consulter l’horaire en format quadrillé. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet Grille et vous verrez le guide avec les chaînes que vous avez enregistrées dans vos favoris. En haut, vous pouvez sélectionner le jour et en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite, vous pouvez avancer ou reculer dans la chronologie. Lorsque vous souhaitez revenir au moment actuel, appuyez sur l’icône en forme de bulle.

Lorsque vous accédez à un fichier de contenu, que ce soit un programme, un film, une série ou tout autre type, vous pouvez définir un rappel sur votre calendrier mobile pour vous rappeler quand il démarre et ne pas le manquer.

Guide TV Synchro

Guide TV Synchro est une autre application de guide de programmation TV hautement recommandée. En plus de vous permettre de vérifier ce qui est diffusé sur chaque chaîne et ce qui sera publié ultérieurement, il vous propose également une sélection de contenus recommandés et recommandés, ce qui peut vous aider lorsque vous ne savez pas quoi regarder.

En appuyant sur la touche de menu dans le coin supérieur gauche, vous pouvez voir tous les onglets disponibles. Il a la programmation des chaînes de la TNT ainsi que celles que l’on trouve dans les bouquets de télévision payante, tels que Movitar + ou Vodafone TV.

Dans le Section grill Vous pouvez vérifier la programmation de toutes les chaînes, en sélectionnant le jour et l’heure ou en filtrant par catégorie. Dans la Maintenant sur l’onglet TV Vous pouvez voir la liste des chaînes pour sélectionner celle que vous souhaitez consulter et savoir ce qu’elles diffusent en temps réel. En outre, vous disposez également d’onglets spécifiques pour les films, séries, sports, programmes, actualités, concours et contenus pour enfants.

Dans ce cas, Si vous souhaitez configurer votre propre liste de chaînes préférées, vous devez vous inscrire gratuitement avec votre e-mail. Ce faisant, vous avez la possibilité de créer une liste personnalisée de chaînes et de définir des alertes afin que l’application vous avertisse lorsque quelque chose que vous souhaitez regarder est sur le point de commencer.

TVProfil

La troisième application de programmation TV que nous recommandons dans notre sélection est TVProfil. C’est une plate-forme qui reçoit des mises à jour régulières et est facile à utiliser, elle répond donc aux exigences pour être incluse dans cette liste.

Contrairement aux applications précédentes, TVProfil vous oblige à vous inscrire avec votre e-mail non seulement pour profiter de certaines fonctions, mais aussi pour accéder à tous les services. Vous n’avez besoin que de votre e-mail et d’un mot de passe, donc ce n’est pas non plus un problème.

Après vous être inscrit, la première chose à faire est de sélectionner les plateformes de télévision dont vous disposez pour pouvoir accéder à toute la programmation. Vous pouvez choisir DTT, Movistar +, Vodafone TV et Orange TV, puis vous devez sélectionner les chaînes que vous souhaitez suivre. Certains d’entre eux sont déjà marqués par défaut, alors vérifiez la liste et marquez et décochez les chaînes en fonction de vos goûts.

Une fois cela fait, l’application vous donne accès à la grille de programmation des chaînes que vous avez sélectionnées. Vous pouvez vérifier ce qu’ils diffusent en temps réel, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Dans le menu de la colonne de gauche, vous avez la possibilité de filtrer les contenus par catégories (cinéma, séries, documentaires ou sports), et vous pouvez également effectuer une recherche par mots-clés.

En accédant au fichier détaillé de chaque contenu vous avez à votre disposition les informations du programme, du film ou de la série. En appuyant sur l’icône en forme d’horloge dans le coin supérieur droit, vous pouvez définir une alarme afin que l’application vous avertisse avant que ce que vous voulez voir ne commence.

Films à la télévision – Guide TV

La seule chose qui vous intéresse dans le guide de programmation est de savoir quels films sont diffusés à la télévision aujourd’hui? Si la réponse est oui, l’application parfaite pour vous est Films à la télévision – Guide TV.

Au lieu de proposer une grille chargée des informations de toutes les chaînes, cette application ne vous fournit que ce qui vous intéresse: les films diffusés sur les différentes chaînes de la TNT et sur les plateformes de télévision payante.

Dans l’onglet Aujourd’hui, vous pouvez consulter les longs métrages qui sont diffusés sur les différentes chaînes en temps réel, ainsi que ceux qui vont être diffusés tout au long de la journée, et dans l’onglet Demain, vous avez les informations pour le lendemain. En cliquant sur chaque titre, vous accéderez à un onglet avec quelques détails sur le contenu, et si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer le contenu dans votre liste pour l’avoir à portée de main.

Dans les paramètres Films sur TV – Guide TV vous pouvez activer le filtre par chaînes favorites, qui vous permet de sélectionner vos chaînes préférées pour réduire les informations des onglets et ne voir que ce qui vous intéresse.

Guide TV des sports en direct

Et si ce qui vous intéresse le plus dans la télévision était le sport? Dans ce cas, Guide TV des sports en direct est l’application parfaite pour vous. Il vous permet de consulter les événements sportifs qui ont lieu sur toutes les chaînes de la TNT, les plateformes de télévision payante et les services de streaming tels que DAZN.

Après avoir installé l’application, sélectionnez Espagne pour recevoir les informations sur les chaînes de notre pays, puis accédez au filtre sportif situé dans le menu de gauche pour sélectionner le sport que vous souhaitez regarder. Vous avez une myriade de disciplines, y compris le football, le basket-ball, le tennis, le cyclisme, le golf, le sport automobile et même l’eSport.

Après avoir sélectionné le sport, dans la fenêtre centrale, vous verrez les événements qui ont lieu tout au long de la journée, et si vous cliquez sur l’icône du calendrier, vous pouvez également voir les matchs des jours successifs. Afin de ne rien manquer, vous pouvez enregistrer les réunions et programmer des notifications.