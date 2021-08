Programmation TVN aujourd’hui, 5 et 6 août, aux Jeux Olympiques: horaires au Chili et comment regarder les événements en direct

in

Ce jeudi 5 août, le 17e jour de la Jeux olympiques de Tokyo 2020, où le Équipe Chili à nouveau, il sera représenté dans diverses disciplines, dans des jeux qui commencent à se terminer.

Programme – Tokyo 2020

4 août

– Athlétisme : Finale du 50 km messieurs (16h30),

– Gymnastique rythmique: Manches qualificatives de l’individuel femmes (à partir de 21h20).

– Le golf: 3e manche de l’individuel dames (18h30).

– Karaté : Epreuves préliminaires en catégorie Kata masculine (21h00), épreuve éliminatoire en catégorie Kumité féminine (23h30).

– Lutter: Manche 1 de repêchage chez les hommes de 125 kilos, hommes de 74 et femmes de 53 (à partir de 22h00) et huitièmes de finale chez les hommes 97, hommes 65 et femmes 50 (22h30).

– Canoë Sprint : toutes les séries s’affronteront entre 20h30 et 22h50.

– Volleyball de plage hommes : troisième place entre la Lettonie et le Qatar (21h00) et la grande finale entre la Norvège et la Russie (22h30).

– Water-polo femme : 7ème place entre la Chine et le Canada (20h30) et 5ème entre les Pays-Bas et l’Australie (22h).

5 août

– Athlétisme : Finale 20 km femmes (3h30), premier tour 4×400 hommes (7h25), finale du lancer du javelot femmes (7h50), finale 5 000 mètres hommes (08h00), finale du 400 mètres femmes (08h35) ) , finale du 1500 mètres femmes (08h50), finale du 4×100 mètres femmes (09h30), finale du 4×100 mètres hommes (09h50).

– Basket-ball féminin : première demi-finale entre les États-Unis et la Serbie (00h40) et la deuxième demi-finale entre le Japon et la France (07h00).

– Handball féminin : demi-finales entre la France et la Suède (04h00) et la Norvège avec la Russie (08h00).

– Boxe: Demi-finales poids moyens femmes (01:00), demi-finales poids légers hommes (01:30) et finale poids lourds hommes (02:05).

– Cyclisme: Plusieurs disciplines seront jouées entre 02h30 et 6h du matin.

– Escalade sportive combinée femmes : finale en vitesse (04h00), finale bloc (05h30) et finale en difficulté (08h10).

– Football: Troisième place masculine entre le Mexique et le Japon (07h00 et finale féminine entre la Suède et le Canada (08h00).

– Gymnastique rythmique féminine : Tour de qualification de l’individuel complet (01h50 et 03h20).

– Hockey féminin : Troisième place Royaume-Uni vs Inde (05h00) et finale Pays-Bas vs Argentine (08h00).

– Équitation: Tour de qualification en sauts par équipes mixtes (06h00).

– Karaté : Le kata masculin final (06:50), le kumité féminin final (07:40) et le kumité final masculin (07:50).

– Lutter: Finale hommes 74 kg (06:55), finale hommes 125 kg (07:30) et finale femmes 53 kg (08:20).

– Natation: Tour préliminaire des sauts de 10 mètres hommes (02h00) et finale de la natation synchronisée par équipes femmes (06h30).

– Tennis de table: Finale par équipes hommes (06h30).

– Volleyball féminin : Demi-finales entre la Serbie et les États-Unis (00:00) et le Brésil contre la Corée du Sud (06:00).

– Water-polo femme : Hongrie vs Russie troisième place (00h40) et finale entre l’Espagne et les États-Unis (03h30).

Quels Chiliens s’affronteront ?

Maria José Maillard Oui Karen Roco Ils chercheront une place dans les deux premiers de leur série à 20h30. En cas d’obtention de ce classement, ils concourront également vendredi soir, à moins qu’ils n’aillent en quarts de finale, ce qui les ferait concourir à nouveau à l’aube.

Esteban BustosDe son côté, il participera au pentathlon moderne vers 01h30 du matin et deux heures plus tard il concourra à nouveau en escrime.

Comment voir les tests en direct ?

Il peut être suivi à travers TVN, à la télévision ouverte et aussi sur le signal en ligne. De plus, il peut être suivi via les chaînes YouTube officielles et, bien sûr, dans AS.com.