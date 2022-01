Programmatique 2022 : viser une confiance et une transparence accrues

Selon les dernières recherches d’Integral Ad Science, plus de 50 % des experts en médias affirment que la plupart de leur budget publicitaire numérique est traité par programme.

Par Lindsay Williams

Le marketing numérique a progressé à un rythme de transformation au cours des deux dernières années. Au centre de cette transformation se trouve le programmatique, la technologie qui permet aux annonceurs d’atteindre leur public via plusieurs points de contact numériques et à grande échelle.

Selon les dernières recherches d’Integral Ad Science, plus de 50 % des experts en médias affirment que la plupart de leur budget publicitaire numérique est traité par programmation. En 2022, la technologie devrait revendiquer une plus grande part des budgets publicitaires numériques, avec des formats tels que CTV, OTT et audio qui gagnent du terrain. Les experts du secteur s’attendent à ce que les investissements programmatiques augmentent considérablement dans les années à venir en raison des avantages de l’automatisation, de la mesure en temps réel, du ciblage sophistiqué et du retour sur investissement optimisé.

Cependant, un accès élargi au programmatique signifie plusieurs chemins vers le même inventaire publicitaire, ce qui entraîne une complexité accrue et, en fin de compte, un écart plus important pour la fraude publicitaire.

Nouvelles plateformes et nouveaux défis

En 2017, le problème des dollars publicitaires gaspillés a été mis en évidence par l’un des plus grands annonceurs mondiaux, P&G, lorsqu’il a décidé de réduire ses dépenses publicitaires numériques de 200 millions de dollars, pour ne remarquer aucun changement significatif dans les résultats commerciaux. Cela a été suivi par d’autres annonceurs de premier plan comme Chase et Uber, respectivement programmatiques et mobiles, qui sont parvenus à des conclusions similaires. Même si nous avons parcouru un long chemin depuis lors, le manque de transparence dans l’écosystème programmatique et le parcours d’approvisionnement continue d’être un défi crucial pour les annonceurs.

Aujourd’hui, alors que des supports plus récents et plus lucratifs entrent en jeu, les annonceurs sont chargés de gérer davantage d’inventaire et de participer à plusieurs enchères. Cela augmente considérablement la taxe adtech et le coût global de la chaîne d’approvisionnement. La recherche indique que plus de la moitié des éditeurs exploitent au moins un chemin d’approvisionnement qui connaît un échec de transaction.

Par conséquent, il est logique que les marques exigent une meilleure transparence de la chaîne d’approvisionnement, pour comprendre comment et où leur argent est utilisé.

Comment l’optimisation du chemin d’approvisionnement (SPO) peut-elle renforcer la confiance perdue ?

En termes simples, SPO résout le problème de la duplication des enchères tout en trouvant le chemin le plus direct vers l’inventaire publicitaire. Il fournit également des mécanismes d’enchères détaillés, des mesures de niveau d’enchères et d’autres journaux de données, pour une efficacité et une transparence globales des enchères. En outre, les avis SPO sont un excellent moyen pour les spécialistes du marketing de sélectionner de manière stratégique les partenaires connus pour leur valeur et sans fraude, tout en leur donnant une compréhension approfondie de ce qui se passe dans les coulisses, avant de décider d’investir davantage.

Une étude d’OpenX a révélé que les acteurs indiens du marketing et des agences sont de plus en plus confiants dans les examens SPO, plus de 50 % ayant effectué leur tout premier examen SPO au cours des 18 derniers mois. Au fur et à mesure que ces tactiques se développent, les acheteurs d’annonces ont également indiqué qu’ils augmenteraient leurs efforts de SPO en travaillant avec des consultants externes ou des technologies de vérification des chemins d’approvisionnement.

Cette augmentation du SPO peut être attribuée à plusieurs facteurs tels qu’une augmentation de l’adoption des enchères d’en-tête par les éditeurs, la revente non autorisée, les changements de stratégie d’investissement, l’environnement sans cookie et l’IDFA.

Alors, où est la responsabilité ? Avec des agences ou des marques ?

Pour générer la confiance dans le monde programmatique complexe, il est crucial pour les marques de savoir comment chaque acteur opère dans la chaîne d’approvisionnement. Cet objectif pourrait être atteint si les marques, les partenaires technologiques et les agences se réunissent pour établir des principes et des normes de partage de données afin d’aider le SPO. Cependant, notre recherche a révélé que les marques et les agences diffèrent sur qui devrait prendre la responsabilité de la SPO et de la qualité des médias. 47 % des marques et 38 % des agences conviennent que les marques sont responsables des activités quotidiennes des SPO ; en revanche, 29 % des marques et 38 % des agences estiment que les agences sont responsables de ces tâches. Cette déconnexion souligne l’importance d’un plus grand alignement entre les acheteurs de médias pour tirer pleinement parti des avantages de l’optimisation du chemin d’approvisionnement.

D’un point de vue technologique, de nouvelles solutions telles que la curation des circuits d’approvisionnement et les marchés émergent. Cependant, pour que SPO réalise son potentiel, les acteurs de l’industrie doivent s’unir pour définir des mesures de mesure et des normes de transparence.

La voie à suivre

SPO est un moyen puissant pour les acheteurs de contrôler leurs parcours d’achat et de renforcer leurs relations d’approvisionnement. L’objectif de SPO est de permettre aux acheteurs d’accéder à l’inventaire qui compte le plus pour eux – en se consolidant autour de parcours d’achat à faible coût et transparents, augmentant ainsi leur pouvoir d’achat. La première étape d’un SPO réussi commence et se termine par la compréhension de la manière dont les marques et les annonceurs peuvent atteindre les résultats commerciaux souhaités en travaillant avec les bons partenaires et les bons tuyaux. De cette façon, les acheteurs peuvent améliorer les résultats de leurs campagnes et rentabiliser leurs dépenses publicitaires.

De plus, afin d’établir un environnement numérique plus transparent et innovant, nous devons commencer par clarifier le fonctionnement interne de la chaîne d’approvisionnement. De nombreux acheteurs de l’écosystème établissent des relations avec les SSP et les échanges pour la toute première fois. En conséquence, ils ont commencé à établir une relation de confiance avec les acteurs programmatiques du côté vente. La capacité à établir la confiance avec des partenaires sélectionnés, à différencier les participants transparents et non transparents, est l’une des nombreuses façons dont les SPO peuvent aider à renforcer la confiance et la transparence.

(L’auteur est country manager – SEA, Integral Ad Science. Les opinions exprimées sont personnelles.)

