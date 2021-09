Programme Aujourd’hui aura un nouveau pilote Qui vont-ils remplacer ?

in

Il a été récemment annoncé qui sera le nouveau conducteur du matin Aujourd’hui et beaucoup se demandent s’il remplace Galilea ou Legarreta, car ce sont les chefs d’orchestre qui ont plus de temps dans ce programme et il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne se termine.

Sans aucun doute, les adeptes du monde de spectacle Ils ont eu une grosse surprise après la révélation du nom du nouvel animateur de l’émission Hoy.

Comme prévu, cela a généré des spéculations sur des changements possibles dans la matinée, car ils doivent être en constante évolution.

Comme vous pouvez le constater, tout au long de cette année 2021, la matinale de Televisa a opéré de grands changements au sein de son casting.

Les plus célèbres sont peut-être l’arrivée d’Arath de la Torre et le départ de Marisol González, qui était considérée comme l’une des plus importantes de l’émission.

Cependant, et à la surprise de plusieurs, l’émission matinale la plus regardée à la télévision mexicaine va encore une fois donner un coup de fouet à la compétition avec l’ajout d’une autre belle et talentueuse animatrice.

Et c’est que récemment le nom du nouvel animateur du programme Hoy a été découvert, qui viendra briller avec d’autres stars de la stature de Galilea Montijo et Andrea Legarreta.

Tania Rincón, ancien animateur de l’émission Venga La Alegría, arrivera le matin de San Ángel à partir du lundi 11 octobre prochain, dans deux semaines.

Confirmé. Tania Rincón rejoint ‘Hoy’. Oui, l’autre présentateur de ‘Venga la Alegría’ (TV Azteca) rejoint la matinée de Las Estrellas (Chaîne 2) à partir du lundi 11 octobre”, a-t-on détaillé.

Tania Rincón est une animatrice de télévision de 34 ans qui, ces dernières années, a obtenu une reconnaissance importante grâce au travail qu’elle a réalisé dans l’émission matinale Venga La Alegría, où elle était considérée comme l’une des plus importantes.

Après être passée par TV Azteca, la célèbre femme est devenue membre de Televisa, collaborant à la réalisation des deux saisons de Guerreros; De plus, elle est également une invitée récurrente de l’émission Hoy, cependant, elle n’avait pas été officiellement intégrée.

Pourtant, après le triste départ de Marisol González, le nom de la célèbre femme née à La Piedad, Michoacán, a sonné pour prendre la place de la reine de beauté, mais son engagement dans la téléréalité l’en aurait empêché.