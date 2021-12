Programme Aujourd’hui, Raúl Araiza pourrait perdre la voix

Aujourd’hui au programme, le conducteur pourrait perdre la voix, sera-t-il sans voix ? | Instagram

Une énorme inquiétude a soulevé l’hôte bien-aimé du programme Hoy Raul Araïza Après ces dernières semaines, il a eu des problèmes de voix lors des émissions de la star du matin de Televisa.

Raúl Araiza Herrera s’est inquiété à la fois de la production du Programme d’aujourd’hui Ils ont décidé de l’emmener chez un spécialiste pour vérifier que tout allait bien chez le également célèbre acteur de télévision.

La personne chargée d’examiner le collègue bien-aimé d’Andrea Legarreta et Galilea Montijo était le Dr Francisco Saynes, qui a procédé à une nasoendoscopie pour observer l’état de son nez et de ses cordes vocales.

Selon l’expert, Raúl Araiza présenterait des problèmes dérivés de sa profession, car l’utilisation de la voix y est quelque chose d’essentiel et de constant. Par conséquent, ajoutée aux changements de température, aux allergies et autres, elle provoque une inflammation des voies respiratoires. respiratoire

Le thème qu’il a est l’excès dans l’usage de la voix par la profession. Vous devez beaucoup travailler avec votre voix et, parfois, en raison des problèmes de changement climatique ; reflux; les problèmes d’allergie de la saison… font généralement gonfler les voies respiratoires, a expliqué le médecin.

Saynes a expliqué que ladite inflammation rend la voix sèche, « brandy » alors qu’elle ne l’est vraiment pas, de sorte que même Raúl Araiza pourrait perdre temporairement sa voix.

Lorsque les cordes vocales s’enflamment, elles ne permettent pas une fermeture adéquate des structures et cela leur fait avoir cette voix de cognac, la voix sèche, bien qu’elle ne le soit certainement pas.

Le médecin a été direct sur ce dont le conducteur titulaire du programme Hoy a besoin pour récupérer, il devrait donc très bientôt commencer à utiliser des anti-inflammatoires et le plus important sera qu’il repose sa voix, ce qui pourrait signifier se retirer un peu de Hoy et d’autres engagements pris par le fils de Norma Herrera.

Andrea Rodríguez et Araiza prendront sûrement des mesures pour protéger la voix de l’homme qui a été l’hôte du programme Hoy pendant le plus longtemps.Dans le genre féminin, ce titre appartient à la belle Andrea Legarreta.

Rappelons-nous qu’en 2021, le bien-aimé Negrito a été saturé de travail et alors qu’il a continué comme une partie importante de la distribution de Aujourd’hui, a enregistré la telenovela La Desalmada aux côtés de Livia Brito et José Ron et a continué en tant qu’hôte sur Members Al Aire et d’autres engagements.

Un énorme recuelo a provoqué l’idée que Raúl Araiza pourrait quitter la star du matin de Televisa lorsque les rumeurs de son incorporation au casting de La Desalmada ont commencé, maintenant, ce sont probablement ses propres fans qui souhaitent qu’il se retire temporairement pour qu’il soit en bonne santé.