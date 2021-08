in

Programme Aujourd’hui, révélez quel pilote gagne le plus, Andrea ? | Instagram

Les chiffres ont été dévoilés !Une information que de nombreux téléspectateurs ont interrogée tout au long de l’émission Hoy, qui de ses animateurs est celui qui gagne le plus pour être dans la star du matin de Televisa, sera-ce Andrea Legarreta ?

Andrea Legarreta Martinez Elle est l’animatrice la plus ancienne de l’émission produite par Andrea Rodríguez Doria; Cependant, elle n’est pas l’animatrice qui gagne le plus dans la compétition directe matinale de Venga La Alegría.

Selon Ella + E, la femme d’Érik Rubín a un revenu qui s’élève à 850 mille pesos par an pour avoir été chauffeur de la Programme d’aujourd’hui et l’un des visages les plus reconnus de la télévision mexicaine.

Cela peut vous intéresser: Cynthia Rodríguez brillait comme un diamant dans une robe à plumes

Bien que le montant soit assez généreux, celui qui a beaucoup surpris était la belle Galilée Montijo, qui selon Terra facture 200 millions de pesos par mois pour participer au programme télévisé et recevrait 20 000 pesos supplémentaires pour les mentions et autres gestions d’image.

Cela peut vous intéresser : Sharon Stone déchirée ! Perd son neveu à cause d’une défaillance d’organe

Sur la base des informations fournies, Martha Galilea Montijo recevra environ 3 millions de pesos par an, ce qui la placerait comme l’animatrice la mieux payée du programme Hoy. Se pourrait-il que Raúl Araiza soit proche ?

Cela peut vous intéresser : Miley Cyrus en tenue moulante permet d’apprécier toute sa silhouette

Ce sont les chiffres utilisés par les médias ; pourtant et pour des raisons évidentes, les célèbres ne parleront pas de leurs revenus. Par le passé, c’était Raúl Araiza qui sortait pour démentir les prétendus salaires qui avaient émergé sur les réseaux sociaux.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Le partenaire d’Andrea Legarreta et Galilea Montijo a assuré que les montants qui ont été traités comme leurs salaires sont exorbitants et a également indiqué que la diffusion de ces informations pour des raisons de sécurité est irresponsable.