Programme d’agriculture à haut rendement maintenant disponible sur EasyFi et QuickSwap ⋆ Crypto new media

EasyFi Network, le protocole de prêt universel DeFi de couche 2 connu pour son évolutivité, sa composabilité et son adoption, a annoncé le lancement de son programme d’agriculture à haut rendement. Lancé en association avec QuickSwap, ce programme d’agriculture et de jalonnement LP unique en son genre a été mis en ligne le 4 août 2021.

La collaboration entre EasyFi Network et QuickSwap a permis l’introduction de deux programmes où les détenteurs de jetons EZ peuvent créer des pools de liquidités avec des jetons USDC et QUICK sur QuickSwap Exchange de Polygon Network. Ils peuvent ensuite utiliser les jetons LP pour cultiver des jetons QUICK. Pendant ce temps, le partenariat permet également aux détenteurs de dQUICK de miser leurs jetons sur la nouvelle application de jalonnement EasyFi et de gagner des jetons EZ à environ 50 % APR.

EasyFi Network a publié des instructions détaillées pour que les utilisateurs participent à l’agriculture de jetons LP à haut rendement sur QuickSwap Exchange. Pour commencer l’agriculture de rendement, les utilisateurs devront ajouter des liquidités dans les pools $ EZ-$USDC et/ou $ EZ-QUICK sur QuickSwap et recevoir les jetons EZ-USDC et/ou EZ-QUICK LP correspondants. Ces jetons LP ainsi reçus doivent être jalonnés sur le module de récompenses QuickSwap pour démarrer l’agriculture QUICK. Afin de profiter des avantages de l’agriculture à haut rendement, les utilisateurs devront miser des jetons LP pour une durée de 45 jours.

Alors que l’écosystème QuickSwap héberge le programme d’agriculture à haut rendement, permettant aux utilisateurs de gagner des jetons QUICK, EasyFi inclura la prise en charge du jalonnement dQUICK sur sa nouvelle application. dQUICK, abréviation de « Dragon’s Quick », est l’actif que l’on reçoit après avoir déposé QUICK dans le contrat de jalonnement sur QuickSwap. En jalonnant dQUICK sur l’application EasyFi, les détenteurs de jetons pourront exploiter des jetons EZ. Semblable au programme d’agriculture de jetons LP à haut rendement, la durée de jalonnement sur EasyFi est également fixée à 45 jours.

Les deux programmes d’agriculture de rendement devraient se terminer le 7 septembre 2021.

Le lancement du programme d’agriculture de rendement suit de près un autre développement important dans l’écosystème EasyFi. Le module EasyFi Farming a passé un audit de sécurité rigoureux mené par Halborn Security et a été inclus dans l’application EasyFi. Dans les prochains jours, l’ensemble du protocole EasyFi sera audité pour s’assurer de l’absence de défaillance de son infrastructure.

En savoir plus sur le programme d’agriculture à haut rendement EasyFi sur – https://medium.com/easify-network/easyfi-launches-high-yield-farming-programs-in-collaboration-with-quickswap-8dc4c2626720

