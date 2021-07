Programme d’amélioration de Mastercard pour les portefeuilles et les échanges de crypto-monnaie – Finance Bitcoin News Crypto new media

Le géant des paiements Mastercard a annoncé que son programme de cartes cryptographiques était amélioré pour les portefeuilles et les échanges de crypto-monnaie. La société a déclaré: “Simplifier le processus permettra à davantage de banques et de partenaires cryptographiques d’offrir à leurs consommateurs le choix de payer avec la crypto-monnaie.”

Mastercard simplifie la conversion de la crypto-monnaie en monnaie Fiat traditionnelle

Mastercard a annoncé mardi qu'”elle améliorera son programme de cartes pour les portefeuilles et les échanges de crypto-monnaie”, ce qui rendra “plus simple pour les partenaires de convertir la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire traditionnelle”. La société a élaboré :

Mastercard et ses partenaires testeront cette nouvelle capacité pour permettre à davantage de banques et de sociétés de cryptographie d’offrir une option de carte aux personnes souhaitant dépenser leurs actifs numériques partout où Mastercard est acceptée.

L’amélioration du programme de cartes cryptographiques existant de Mastercard implique une suite de partenaires clés. Evolve Bank & Trust et Metropolitan Commercial Bank émettront des cartes, tandis qu’Uphold et Bitpay fourniront une technologie de portefeuille crypto en temps réel. De plus, I2c Inc., Apto Payments et Galileo Financial Technologies prendront en charge le traitement et la gestion du programme.

Paxos et Circle utiliseront ensuite leurs plateformes pour faciliter la conversion de crypto en fiat via des pièces stables. Circle a expliqué que “L’engagement testera l’utilisation de l’USDC comme moyen pour les émetteurs de cartes de régler plus facilement les paiements à Mastercard.”

Raj Dhamodharan, vice-président exécutif des produits et partenariats pour les actifs numériques et la blockchain chez Mastercard, a commenté :

Aujourd’hui, toutes les sociétés de cryptographie ne disposent pas de l’infrastructure de base pour convertir la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire traditionnelle, et nous facilitons la tâche.

L’annonce de Mastercard note en outre que “Simplifier le processus permettra à davantage de banques et de partenaires cryptographiques d’offrir à leurs consommateurs le choix de payer avec la crypto-monnaie”.

