programme, dates et où regarder le rallye en ligne à la télévision

30/12/2021 à 08h30 CET

Ronald goncalves

Arabie Saoudite est, une année de plus, l’écrin de luxe de la Rallye Dakar a lieu, cette fois dans son édition 2022. Nous vous disons le programme, les dates et où regarder le Rallye Dakar 2022 à la télévision et en ligne.

Le parcours de la 44e édition du Rallye Dakar Il passera par Djeddah, Ha’il, Al Artawiyah, Al Qaisumah, Riyad, Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, Bisha et retournera à Djeddah.

En tout, Plus de 1 000 pilotes et copilotes y participeront, dont 75 prendront le départ du Dakar officiel et 310 participeront au Dakar Classic. Ainsi, en plus des centaines de vétérans qui feront une apparition à la course, on appréciera simultanément la participation de 200 recrues et un total de 25 femmes; le tout réparti 55 nationalités.

HORAIRES ET O VOIR LE DAKAR 2022

le Rallye Dakar 2022 Il sera effectuée entre le 1er janvier et le 14 janvier et, en Espagne, vous pouvez le voir en direct grâce à la couverture de Télédéportation, Esport3, La1 Oui TV3. Dans le cas de l’Amérique latine, les fans pourront se brancher sur les chaînes ESPN et Star +.

De plus, sur le site de SPORT Vous pourrez suivre toute la couverture informative de l’événement avec les meilleures chroniques, résumés et galeries de photos de la Dakar 2022.