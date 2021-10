Programme d’aujourd’hui, rencontrez les nouveaux couples pour votre concours

in

C’est précisément le public et les juges qui ont décidé qui seraient les couples qui participeraient au segment du programme Hoy appelé “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Depuis longtemps, ce nouveau segment fait sensation dans le programme et notamment sur les réseaux sociaux, en raison de l’excitation de voir danser les stars du spectacle.

Parmi les personnalités que nous avons eu l’occasion de voir certains acteurs, chanteurs et animateurs de télévision, Aleida Núñez et Laura Bozzo étaient deux personnalités qui ont eu l’occasion de participer au programme.

Les Programme d’aujourd’hui Il s’est démarqué à la télévision non seulement pour ses notes d’émission, mais aussi pour le fait des segments qui sont présentés et la popularité qu’il a également, grâce aux animateurs.

Parmi les célébrités de la télévision figurent Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl “El Negro” Araiza, Jorge “El Burro” Van Rankin, Andrea Escalona et Paúl Stanley.

Tout au long du programme, nous trouvons également différents invités et certains chauffeurs vont et viennent, toujours les bienvenus au Programme d’aujourd’hui maintes et maintes fois, quelqu’un qui revient est précisément Maribel Guardia.

Récemment, les noms des nouveaux couples qui participeraient au nouvel épisode de “Las Estrellas Bailan en Hoy” ont été révélés, qui débutera le 4 octobre.

Romina Marcos et Silverio Rocci

La fille de la star cubaine Niurka Marcos serait chargée de faire partie des couples qui participeront désormais, Romina Marcos et le footballeur Silverio Rocci raviront le public en dansant ensemble.

Pia et Moïse

Andrea Legarreta et Arath de la Torre en compagnie de Luis Roberto Guzmán ont décidé que Pía et Moisés seraient l’autre couple qui composerait El Casting.

Ivonne Montero et Agustin Arana

La belle actrice mexicaine Ivonne Montero ainsi que l’acteur Agustín Arana font partie des autres personnalités qui feront partie du programme.

La Chupitos et “El Indio” Brayan

La comédienne Liliana Arriaga, également connue sous le nom de La Chupitos, est une autre des célébrités qui participeront aux côtés de “El Indio” Brayan.

Gaby Carrillo et Alejandro Avila

C’est un autre des couples confirmés pour participer au programme, l’actrice et mannequin coquette Gaby Carrillo sera aux côtés de l’acteur et également chanteur Alejandro Ávila.