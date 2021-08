Programme de bonus de Remitano Exchange pour les utilisateurs pakistanais [Sponsored]

Êtes-vous un passionné de crypto? Vous cherchez un moyen simple d’acheter du bitcoin ou d’autres crypto-monnaies ? Alors, cette incroyable opportunité est pour vous de gagnez des pièces GRATUITES pendant que vous achetez des crypto-monnaies sur Remitano ! Première plateforme mondiale d’échange de crypto P2P, Remitano lance un programme de bonus pour les nouveaux utilisateurs au Pakistan.

Du 19 juillet 2021 au 18 août, Remitano introduira un package de bonus de bienvenue spécial uniquement pour les nouveaux utilisateurs au Pakistan. Continuez à lire pour savoir comment vous pouvez bénéficier de cet incroyable programme de bonus.

Pourquoi devriez-vous utiliser Remitano pour vos transactions cryptographiques

Remitano est une plate-forme P2P conçue pour des transactions rapides et sans tracas. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des raisons pour lesquelles nous sommes les meilleurs dans le monde de la cryptographie.

Disponibilité

L’échange Remitano P2P est disponible 24h/24 et 7j/7 au Pakistan, garantissant que les utilisateurs ont accès à tous les produits cryptographiques, y compris le trading P2P, l’échange cryptographique et Remitano Invest à tout moment et en toute simplicité.

Faible coût de transaction et temps de traitement rapide

Remitano facture des frais très bas pour les transactions sur notre plateforme. Les frais de transaction de Remitano permettent à l’acheteur et au vendeur de tirer le maximum de profit de leurs transactions.

Interface utilisateur simple

La plate-forme Remitano est conçue pour faciliter le trading pour les utilisateurs. Le site Web et l’interface de l’application mobile sont conviviaux et intuitifs, ce qui facilite le trading pour les traders professionnels et les débutants.

Sécurité

Remitano a mis en place plusieurs fonctionnalités pour garantir des transactions sûres et sécurisées et pour aider à prévenir les escroqueries. Certaines des fonctionnalités incluent;

KYC

Avant de pouvoir effectuer des transactions sur l’échange Remitano, vous devez créer un compte et le vérifier. Chaque commerçant doit effectuer la vérification « connaissez votre client ».

Fonction d’entiercement

Remitano a une fonction d’entiercement qui conserve temporairement la crypto pendant le commerce entre deux parties. Il s’agit de s’assurer que les deux parties remplissent leur part du métier.

Service client

Le support client de Remitano est disponible tous les jours de la semaine. Ils sont considérés comme l’un des meilleurs supports de l’industrie de la cryptographie, car ils fournissent des réponses rapides aux problèmes et requêtes des utilisateurs.

Le programme de bonus avec RENEC

Comme indiqué précédemment, du 19 juillet au 18 août, les utilisateurs qui créent un compte avec Remitano, vérifient le compte et achètent des bitcoins ou échangent des cryptos d’une valeur de 200 $ et plus au cours de cette période recevront un bonus unique de 5 RENEC. Cependant, ce bonus passionnant est uniquement destiné aux utilisateurs du Pakistan.

Tout sur RENEC

RENEC est l’abréviation de Remitano Network Coin. C’est le jeton du réseau Remitano, une blockchain conçue pour faciliter des transactions rapides à des frais réduits, un échange rapide et décentralisé avec un séquestre efficace en place. La pièce a été annoncée le dernier jour de juin 2021.

Parce que Remitano tient ses investisseurs et commerçants en haute estime tout en réduisant les risques, Remitano ne détiendra aucune ICO pour RENEC. Au lieu de cela, RENEC sera distribué gratuitement aux nouveaux et anciens utilisateurs de Remitano par le biais de l’exploitation minière, quel que soit votre emplacement.

Comment posséder RENEC

Pour l’instant, Remitano n’autorise le minage que via l’application mobile Remitano. Donc, pour posséder RENEC, la première étape consiste à télécharger l’application sur App Store ou Google Play.

L’exploitation minière RENEC n’est pas automatisée, donc une fois que vous avez déjà l’application, vous devez vous connecter à votre compte tous les jours pour exploiter RENEC. Lorsque vous vous connectez, vous cliquez sur miner RENEC sur la page d’accueil qui vous amène à la page où vous extrayez RENEC.

Les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir 5 RENEC gratuitement sans compromettre leurs récompenses minières quotidiennes. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte gratuitement et d’acheter des bitcoins ou d’échanger n’importe quel crypto-actif d’une valeur de 200 $.

4 étapes faciles pour miner RENEC

Téléchargez Remitano APPInscrivez-vous et connectez-vous sur l’application Une fois connecté avec succès, recherchez le bouton de menu à trois tirets et cliquez dessus (voir l’image ci-dessous).

Veuillez noter que vous ne pouvez extraire le jeton RENEC qu’une fois par jour après vous être inscrit et avoir vérifié votre numéro de téléphone. De plus, un utilisateur n’a droit qu’à un compte pour exploiter le jeton. La valeur du jeton RENEC que vous obtiendrez de votre minage quotidien dépend de votre niveau de vérification. Terminez tous les niveaux de vérification pour augmenter votre puissance de minage.

Dans la liste de menu qui s’affiche, cliquez sur « Mining RENEC ». Cela devrait vous amener à la page de minage.

Cliquez sur le bouton « Mine RENEC » pour commencer à miner

Pourquoi devriez-vous posséder RENEC

Comme expliqué précédemment, RENEC est un token qui s’exécute sur sa blockchain. C’est un jeton utilisé pour confirmer les transactions sur le réseau Remitano, tout comme l’éther utilisé pour la confirmation des transactions sur le réseau Ethereum. Remitano continuera à construire des produits sur le réseau RENEC qui donneront à RENEC beaucoup d’utilité et d’utilisation. De plus, le fait que Remitano soit très populaire, avec le temps, la valeur de RENEC est susceptible d’augmenter, c’est pourquoi vous devriez essayer d’obtenir le jeton maintenant qu’il est gratuit.

À propos de Remitano

Remitano est un produit de Babylons Solutions Limited basé aux Seychelles. L’objectif de Remitano est d’offrir une expérience de trading robuste et de qualité à tous les utilisateurs en tant que marché en évolution rapide. Avec les normes de sécurité nécessaires en place, les acheteurs et les vendeurs peuvent se réunir, stocker, échanger et retirer des actifs, évitant ainsi les problèmes communs à d’autres échanges cryptographiques.

Lancé en 2016, Remitano est un échange mondial de crypto-monnaie desservant les marchés internationaux, tels que la Malaisie, la Chine, le Nigéria, le Vietnam, l’Australie, le Cambodge et l’Indonésie.

Vous avez des questions ?

Contactez Remitano via :

Courrier électronique: [email protected], [email protected]

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et Telegram

