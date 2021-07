Programme de crédit garanti de 50 000 crores de Rs pour les infrastructures de santé pour couvrir les prêts à partir du 7 mai

Le programme faisait partie du programme de secours de Rs 6,29-lakh-crore annoncé à la fin du mois dernier. Grâce à ce paquet, le gouvernement a cherché à renforcer la lutte contre la pandémie et à stimuler la croissance économique grâce à une poussée soutenue du crédit.

Le programme de renforcement des infrastructures de santé, qui fait partie du programme de secours de 6,29 lakh-crore de Rs annoncé à la fin du mois dernier, couvrira tous les prêts sanctionnés à compter du 7 mai jusqu’au 31 mars 2022. Cette décision faisait partie des efforts du gouvernement pour renforcer la lutte contre la pandémie et stimuler la croissance économique grâce à une poussée soutenue du crédit.

Chaque investisseur peut se voir accorder un prêt maximum de 100 crores de Rs (y compris l’exposition à la fois aux fonds et aux non-fonds). Le taux d’intérêt sera plafonné à 7,95 % par an. La couverture de la garantie sera limitée à 50 % pour l’agrandissement et à 75 % pour les nouveaux projets. Cependant, la couverture sera de 75 % pour les projets greenfield et brownfield dans les 125 « districts ambitieux » notifiés par le gouvernement.

Des crédits seront accordés pour la création ou l’agrandissement d’hôpitaux, de dispensaires, de cliniques, de facultés de médecine, de laboratoires de pathologie et de centres de diagnostic. L’installation est également disponible pour la fabrication de vaccins, d’oxygène, de ventilateurs et de dispositifs médicaux prioritaires, ainsi que pour les établissements de santé publics. Les unités situées à l’intérieur des zones municipales de New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Ahmedabad et Pune ne seront pas couvertes par le programme.

La garantie officielle sera fournie jusqu’à 2 ans à compter de la date de début des opérations commerciales, sous réserve d’une période maximale de cinq ans à compter de la date du premier décaissement en cas de projets de friches industrielles, selon le NCGTC. Pour les projets entièrement nouveaux, la couverture durera jusqu’à cinq ans à compter de la date du premier décaissement.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait également annoncé des facilités de crédit supplémentaires garanties de Rs 60 000 crore pour d’autres secteurs, luttant pour faire face aux dommages causés par la pandémie.