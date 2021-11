Programme de formation professorale en études indiennes

La culture et la philosophie indiennes ont eu une forte influence sur le monde.

La Rashtram School of Public Leadership, Rishihood University, Sonipat, a inauguré le programme de développement des facultés Bharatiya Jnana Parampara (FDP) de quatre semaines sur le thème des systèmes de connaissances de l’Inde.

La culture et la philosophie indiennes ont eu une forte influence sur le monde. Ces riches héritages du patrimoine mondial doivent non seulement être cultivés et conservés pour les générations futures, mais également recherchés, améliorés et mis à profit dans le cadre de notre système éducatif actuel, guidé par la Politique nationale d’éducation 2020.

Le FDP vise à contribuer et à enrichir le système éducatif indien par l’inflexion des connaissances indiennes et à fournir des réflexions pertinentes pour le NEP 2020.

